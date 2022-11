Fidèle à ses engagements, Bank ABC poursuit le déploiement de son activité de la finance islamique à travers son guichet de la finance islamique «alburaq» au niveau de l’agence Chlef de Bank ABC située au 26, rue de la Résistance, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Le lancement du guichet «alburaq» à Chlef permet à la clientèle de particuliers, professionnels et entreprises d’avoir pleinement accès à une offre commerciale proposant 14 produits certifiés conformes aux principes de la charia islamique. Dans ce cadre, Jawad Sacre, directeur général de Bank ABC Algérie a affirmé que «cette offre a été conçue en corrélation avec l’engouement croissant pour les produits de la finance islamique ainsi que les résultats encourageants constatés par Bank ABC, ce qui constitue un argument important pour généraliser l’ouverture de guichets de la finance islamique sur l’ensemble du réseau d’agence de la banque sur le territoire national». «La finance islamique fait aujourd’hui partie intégrante des préoccupations de tout un chacun. Après Alger et Sétif, l’extension de l’offre commerciale «alburaq» à Chlef confirme notre engagement indéfectible de contribuer à l’effort du développement de l’économie nationale tout en répondant au double défi du maintien d’un réseau d’agences responsable et de proximité. Cette orientation confortera notre position à être un des pionniers de la finance islamique en Algérie et renforcera notre lien avec les usagers de notre banque», a-t-il ajouté.

Articles similaires