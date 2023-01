Une équipe Algérienne s’est distinguée lors de la finale mondiale Tech4Good organisée par Huawei, jeudi dernier, en se classant à la deuxième place. Cette équipe Algérienne, “FARM AI” qui propose une solution pour faire face aux problèmes que vivent les agriculteurs en utilisant des drones et intelligence artificielle, a gagné la deuxième place au monde, se classant ainsi parmi les top 11 startups au monde, et ce, après une présentation devant des membres de jury internationaux. L’équipe Algérienne a gagné ainsi un chèque de 15 000 Dollars En outre Farm Ai a gagné le prix du Meilleur choix de public avec plus de 10k votes pour l’équipe Algérienne. Il est prévu qu’en mois de février, l’équipe de Farm Ai, rentrera en compétition avec 2 équipes pour gagner un sponsoring de 100 000 dollars. Le projet FarmAI veut mettre en avant l’ère de l’autonomisation de l’agriculture grâce à l’IA. Une étape dans une ferme sans maladies. FarmAi est un système de détection précoce de la rouille utilisant un modèle d’IA pour la surveillance des champs de blé avec des drones, il résout le problème de la grande perte de champs de blé due à la rouille. Le concours Tech4Good est un nouveau projet lancé en 2021 dans le cadre du programme phare de formation aux compétences numériques Seeds for the Future de Huawei. Tech4Good demande aux étudiants d’identifier un problème social et de proposer une solution technique basée sur les compétences en TIC qu’ils acquièrent tout au long du programme. Cette compétition est également conçue pour cultiver le leadership et le travail d’équipe par le biais d’entraînements et de compétitions de groupe. Seeds for the Future a été lancé en 2008 pour développer des talents locaux qualifiés dans le domaine des TIC et combler les lacunes de communication entre les pays et les cultures. Dans ce programme, des jeunes du monde entier étudient les technologies avancées des TIC et acquièrent une expertise et des compétences concrètes. Le programme 2022 comptait plus de 3 500 participants de plus de 117 pays, portant le nombre total de participants au cours des 13 dernières années à 120 000 étudiants représentant 136 pays et régions. En Algérie, plus de 120 étudiants ont bénéficié du programme Seeds for the future qui à sa 8ème édition.

