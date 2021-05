Ce soir à Gdansk (Pologne), après l’affiche anglo-espagnole entre Manchester United et Villareal, programmée à partir de 20h, on connaîtra le successeur du FC Séville au palmarès de l’Europa League. Sur le papier, les Anglais partent favoris. Toutefois, emmenés par Unai Emery qui s’est imposé en coach spécialiste dans ce tournoi, les Espagnols ont un coup à jouer.

Par Mohamed Touileb

Remporter la C3 serait la meilleure façon de clôturer la saison. Un sacre dans la seconde compétition européenne ne peut être boudé. Surtout pour un club de l’envergure de Manchester United. Les Mancuniens ont terminé seconds de Premier League derrière le rival City. Eliminés en demi-finale lors de la précédente édition, les « Red Devils » ont pu accrocher la finale cette année en sortant l’AS Rome en demies. « Ce match est important pour nous. Nous devons gagner des trophées chaque saison. Peut-être que gagner ce titre, cette Europa League, peut nous donner ce petit coup de pouce dont nous avons besoin », a estimé l’attaquant Marcus Rashford qui sera l’une des armes d’Ole Gunnar Solskjær.



Parejo met la pression sur les Anglais

Pour sa part, le driver de Man.U espère bien décrocher son premier titre depuis qu’il est en poste. Pour ce soir, il pourrait devoir se passer de son défenseur Harry Maguire touché à la cheville. Une absence de taille contre des Espagnols assez joueurs et qui ont des atouts offensifs comme Paco Alcacer qui est impliqué sur 7 buts (6 buts, 1 passe) en 9 matches cette saison dans cette épreuve. Il y aussi le talentueux Dani Parejo. Ce dernier s’attend à une sortie difficile contre le vice-champion anglais. « Nous affrontons l’équipe qui, je pense, est favorite pour le titre depuis qu’elle a été reversée de l’UEFA Champions League. Manchester United est une grande équipe avec des joueurs de haut niveau, surtout en attaque. Mais nous allons nous préparer comme pour n’importe quel autre match, en jouant comme nous l’avons fait jusqu’à présent : en équipe », admet l’ancien sociétaire du FC Valence.



Emery et la bénédiction de C3

Pour essayer d’accoster à bon port, le « sous-marin jaune » pourra compter sur l’expérience et la bénédiction qui accompagnent son premier responsable de la barre technique Unai Emery. Celui qui a coaché le Paris Saint-Germain, Arsenal et le FC Séville par le passé connaît le chemin vers le trône dans cette épreuve. En sept participations, le technicien ibérique a pu accrocher 5 finale de sa carrière (3 avec le FC Séville, toutes remportées et 1 avec Arsenal qu’il avait perdue).

« C’est une joie d’avoir atteint l’objectif de ce grand club et acquis de la reconnaissance. Je dis merci à l’Europa League, j’ai pu transmettre cet amour et cette connaissance de la compétition aux joueurs, à Séville, à Arsenal et maintenant à Villarreal. J’ai eu la chance d’être dans de grands clubs, d’avoir des grands clubs », a déclaré Emery.

Sachant que les coéquipiers de Bruno Fernandes ont déjà sorti deux équipes de la Liga (Real Sociedad et Granada) lors des tours précédents et l’emportant 4 buts à 0 sur les deux matchs à chaque fois, on pourrait penser qu’ils auraient l’ascendant psychologique. Toutefois, sur un match sec, tout peut se passer. Surtout quand il s’agit d’une finale.