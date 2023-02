Après avoir passé cinq écueils avec réussite, l’équipe nationale A’ animera la finale du CHAN-2022 samedi prochain (20h30) au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger). Comme ultime obstacle, elle aura le Sénégal qui jouera, lui aussi, la première finale de son histoire dans cette compétition.

Par Mohamed Touileb

Invaincue, avec la meilleure attaque (9 buts marqués) et la meilleure défense (0 but concédé) mais surtout victorieuse dans ses 5 précédentes sorties dans le tournoi continental, l’EN A’ a une vraie tête de champion. Mais les données et les statistiques ne décideront certainement pas du sort de la finale contre les Sénégalais qui ont montré de la maîtrise lors de leur demi-finale jouée avant-hier contre le Madagascar.

Même si le succès était petit (1-0), les « Lions de la Téranga » ont été nets dominateurs face aux Malgaches en se procurant une kyrielle d’occasions qu’ils n’ont pas pu convertir. Heureusement, Pape Diallo a fait preuve d’opportunisme en marquant dès la 5e minute pour offrir un avantage que l’équipe aura su préserver par la suite.



Pour le regretté Benhammouda

Il est évident que les « Fennecs » joueront un adversaire qui a de la qualité et qui pourrait leur poser de sérieux problèmes en finale. Et ce même si les camarades d’Aymen Mahious restent sur une véritable démonstration en demi-finale face au Niger qu’ils ont atomisé 5 buts à 0. « Nous étions très critiqués pour nos performances offensives lors des précédents matchs, mais cette fois-ci, mes joueurs ont bien réagi en s’offrant cinq buts. C’est une très bonne chose pour eux sur le plan moral avant la finale. J’espère que ce sera le déclic recherché depuis le début de l’épreuve », a noté Madjid Bougherra après la demie. Mais, malgré cette manita, le driver Dz se veut prudent. « Le rêve de nos joueurs, si nous gagnons, c’est que ce soit le père de Billel Benhamouda qui soulève le trophée. Mais pour le moment, on doit oublier ce 5-0 et nous remettre au travail », a déclaré le sélectionneur national après la qualification de ses protégés. Et on noteras qu’avant-même l’entame de la compétition, l’envie d’aller au bout était affichée par tout lui et son groupe.



Un vainqueur inédit au palmarès

Le décès tragique de Benhammouda, qui faisait partie de l’effectif, en juillet dernier, à cause d’un accident de voiture, aura été un détail galvanisant pour essayer d’honorer sa mémoire. Le meilleur moyen sera d’aller chercher la consécration et la lui dédier comme c’est dans l’idéal de « Bouggy » et ses troupes.

Que ce soit techniquement ou tactiquement, « El-Khadra » a les moyens de signer son premier triomphe dans cette épreuve qui a connu 4 vainqueurs différents lors des 6 précédentes éditions.

La RD Congo (2009 et 2016) et le Maroc (2018 et 2020) ont signé le doublé alors que la Tunisie et la Libye ont été primées en 2011 et 2014. Ce samedi, il y aura un nouveau nom qui s’inscrira au palmarès. En espérant que ce soit celui de l’Algérie. n