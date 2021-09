Les échéphiles Nasr Lina du NB Mohammadia et Brahami Lamine du CF Aokas Béjaia ont remporté les titres du championnat d’Algérie des échecs individuel juniors, clôturé à bordj El Kiffan, après trois jours de compétition.

Chez les filles, une domination totale de Nasr Lina, avec 7 victoires sur huit rondes, devant ses coéquipières du même club Nasr Manal (6 points) et Nasr Ryma (5 points).

Chez les garçons, Brahami Lamine a terminé à la première place avec 7 points devant Hallal Tarik du Sporting Seddikia Oran (6 points) et Zane Rayan du CS Béjaia qui a complété le podium avec 5 points.

Cette phase finale, disputée selon le système suisse en huit rondes à la cadence de 45 minutes au finish avec ajout de trente secondes par coup joué, a été jugée d’un niveau technique très élevé, par le directeur de la compétition, l’arbitre international, Tabti Merouane,

A l’issue de cette phase finale du championnat d’Algérie individuel, les deux premiers chez les filles et garçons représenteront l’Algérie au championnat d’Afrique, prévu du 3 au 11 décembre prochain à Monrovia (Libéria).

Cette compétition, organisée par la ligue de wilaya d’Alger des échecs en collaboration avec la Fédération algérienne des échecs, a regroupé 39 jeunes échéphiles filles et 40 garçons de 16 ligues de wilayas du pays.

