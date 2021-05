Manchester City s’apprête à faire un beau geste à ses supporters. Dans un communiqué officiel, les Skyblues annoncent que le propriétaire du club, le Sheikh Mansour, s’engage à prendre en charge les frais liés au déplacement des supporters qui assisteront à la finale de Ligue des champions face à Chelsea le samedi 29 mai prochain.

Initialement prévue à Istanbul, la rencontre se disputera finalement à Porto, à l’Estádio do Dragão. Une relocalisation qui s’explique par les restrictions sanitaires en Turquie, placée sur liste rouge par le gouvernement britannique, et qui permettra à 12.000 supporters britanniques d’assister à la finale. 6 000 places ont été allouées aux supporters de Manchester City et les heureux supporters qui auront la chance d’en bénéficier se verront offrir les frais de voyage pour Porto par le propriétaire du club cityzen.

Dès l’achat des billets, Manchester City annonce que les supporters se verront remettre une place pour le voyage par le club. Un geste chaleureux que le Sheikh Mansour justifie par les difficultés économiques liée à la crise sanitaire à laquelle les supporters font face depuis maintenant plus d’un an.





