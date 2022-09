L’équipe nationale U17 sera opposée à son homologue marocaine ce soir (20h) au stade Abdelkrim Kerroum de Sig (Mascara) pour la finale de la 4e édition de la Coupe arabe 2022 de la catégorie. A l’issue de ce derby maghrébin, on connaîtra le successeur de l’Irak au palmarès.

Par Mohamed Touileb

Avant de disputer la Coupe d’Afrique des nations 2023 des cadets qui se tiendra sur nos terres en avril prochain, nos U17 ont montré des choses intéressantes à l’occasion de la Coupe arabe 2022 abritée par l’Algérie (23 – 08 septembre). Après 5 tests, l’EN n’a pas perdu la moindre rencontre alignant 5 succès au total dont les deux très importants face à la Tunisie et l’Arabie saoudite en quart et demi-finale. Certes, il a fallu passer par la série des tirs au but. Mais les camarades de Meslem Anatof ont montré

beaucoup de caractère et de détermination pour durer dans cette compétition régionale.



Le stade de Sig devrait afficher plein

Ainsi, nos jeunots ont pu se donner l’opportunité de postuler pour le sacre. Ça sera contre les Marocains qui se sont défaits de l’Egypte et du Yémen en phase à élimination directe pour rallier la finale. Pour Rezki Remane, sélection d’«El-Khadra», «ce sera un match difficile pour les deux équipes. Je m’attends à une bataille sportive entre deux sélections qui ont réussi un véritable exploit en parvenant à se qualifier à ce dernier stade de la compétition».

Le coach algérien rappelle que «la finale sera notre sixième rencontre dans cette compétition, ce qui constitue pour nous un acquis de taille, car les joueurs de cette catégorie d’âge ont besoin de pareils rencontres pour gagner en expérience et parfaire leur formation». Pour ce chaud derby, l’enceinte de Sig devrait enregistrer une présence massive dans les gradins. Le keeper Hammache Mastias auront le soutien des Algériens pour tenter de décrocher le titre. Pour Remane, «la pression du public est une arme à double tranchant».



Un duel à «caractère spécial»

En effet, les présents dans l’enceinte se doivent de savoir gérer les émotions afin de soutenir les petits «Fennecs» de la meilleure manière qui soit.

Et ce sans les inhiber ou laisser des considérations extra-sportives prendre le dessus sur le plan émotionnel. En tout cas, Saïd Chiba, chef de la barre technique des «Lionceaux de l’Atlas», sait préalablement que cette affiche a un «caractère spéciale, qui sera marquée par une grande combativité des deux côtés». Il a aussi souhaité que le match soit d’«un niveau technique appréciable».

Pour ce dernier point, on peut craindre que l’état de la pelouse ne favorise pas le beau jeu. Mais dans ce genre d’explications, c’est la victoire qui prime. Il va falloir trouver une façon de gagner.

Avec une défense qui n’a craqué qu’une seule fois, notre sélection a un sacré atout pour ces circonstances. Si l’imperméabilité est confirmée, le triomphe sera à portée.