La France et l’Argentine s’affrontent aujourd’hui (16H) au stade Lusail dans l’explication ultime de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’affiche paraît équilibrée entre deux sélections qui comptent des joueurs qui peuvent faire basculer la partie à tout moment. Lionel Messi, plus que tout autre, sera au centre des attentions. La «Pulga» joue pour l’Albiceleste mais aussi pour sa propre histoire.

Par Mohamed Touileb

Le roi remettra sa couronne en jeu. La France défend son bien cet après-midi dans la principauté qatarie. En face, il y aura une Argentine qui voudra déchoir les «Tricolores» et les évincer du toit du monde pour s’y poser et acter l’avènement définitif de Lionel Messi comme empereur absolu du foot planétaire.



Les «Bleus» pour intégrer le cercle fermé

Mais il faut s’attendre à ce que les camarades de Kylian Mbappé fassent tout pour prolonger leur règne et devenir la 3e nation seulement à préserver son titre après l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962).

Pour cela, il faudra minimiser au maximum le danger qui provient essentiellement de Lionel Messi. Le septuple lauréat du Ballon d’or compte 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de l’épreuve. «C’est une équipe très bien organisée, très forte défensivement, agressive sur le porteur. Elle joue très bien dans les transitions offensives sur les erreurs de l’adversaire. Dans l’histoire de l’Argentine, il y a toujours eu de très grands joueurs. Il y a eu Maradona, aujourd’hui Messi. Il y aura beaucoup d’attente par rapport à cette finale du côté argentin», a estimé Hugo Lloris, gardien de l’EDF.

De son côté, Didier Deschamps, le sélectionneur français, donne l’impression d’avoir bien analysé le «Tango» en indiquant, en conférence d’avant-match tenue hier, que «les six matchs joués par l’Argentine, avec des joueurs différents, des systèmes différents, ça nous sert. On a trois observateurs qui ont vu tous les matchs. Cela nous permet d’avoir des informations bien précises. L’Argentine peut faire quelque chose de différent demain, mais nous aussi. Le Maroc, en demie, a commencé avec une défense à cinq. Elle ne l’avait pas fait avant. Il faut être prêt à toutes les situations».*



Mbappé – Messi : duel à distance

Défensivement, les Français peuvent être prenables avec un clean sheet seulement en 6 matchs. Toutefois, ils ont des atouts offensifs qui peuvent faire la différence avec l’étincelant Kylian Mbappé (5 réalisations et 2 offrandes) et l’intermittent Ousmane Dembélé, sans oublier l’assidu Olivier Giroud (4 pions). En retrait, Antoine Griezmann, qui réalise un tournoi de haut niveau, pourrait lui aussi peser au même titre qu’Adrien Rabiot dont le retour est très attendu car il était le grand absent en demi-finale face au Marocain.

Somme toute, cet affrontement devrait être très disputé et dans une enceinte de Lusail qui affichera plein. Notamment avec les fans de l’Argentine qui seront attendus en masse comme lors des dernières sorties de Scaloni et ses protégés. Vont-ils assister au sacre de Messi pour voir s’accomplir la prophétie ? Réponse au terme de 90 minutes, voire plus si les deux camps ne se départagent pas au terme du temps réglementaire. <