Les rues de Paris seront bondées ce week-end. Outre le Pont de l’ascension et Roland-Garros, la capitale accueillera samedi soir la finale de la Ligue des champions, auparavant prévue à Saint-Pétersbourg. Or qui dit match de football, dit supporters. Et ils seront nombreux pour assister à ce Real Madrid – Liverpool, surtout côté britannique. En effet, selon Le Parisien, près de 60.000 supporters anglais sont attendus à Paris. Et forcément cela a un impact sur la demande d’hébergement.

« Ce week-end de l’Ascension s’annonce chargé des taux d’occupation prévisionnels avoisinant les 87 % », indique l’Office du tourisme et des congrès de Paris qui précise que : « le taux d’occupation sera de 86 % le 27 mai et de 85 % le 28 mai à Paris, ce qui pour l’instant est l’un des meilleurs taux depuis la reprise ».

De son côté, Airbnb annonce que « le nombre de recherches de logements pour le week-end de l’Ascension a augmenté significativement à Paris et a presque triplé en Seine-Saint-Denis entre le mois de février et le mois de mars ». Par ailleurs, la plate-forme a mis en place différents outils pour « accompagner les Franciliens désireux de louer leur bien », surtout en cette période où la demande est forte. Il faut juste éviter d’y avoir du mobilier trop fragile.

