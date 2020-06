La décision de déconfiner et de mettre fin aux mesures d’activité partielle et de congé exceptionnel arrive comme

une bouffée d’oxygène, même si les entreprises doivent investir davantage dans l’hygiène et la sécurité afin d’éviter la diffusion du virus parmi leurs effectifs.

La levée des mesures de confinement dans certaines wilayas s’accompagne de la fin des dispositions mises en place en faveur des employés vulnérables et des femmes élevant des enfants de bas âge. Cette mesure a été prise, faut-il le rappeler, depuis le 20 mars dernier afin de limiter l’exposition des personnes souffrant de maladies chroniques à la propagation du virus.

Les autres mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, dont la fermeture des écoles et des crèches, avait contraint le gouvernement à décréter l’obligation d’inclure les femmes élevant des enfants de bas âge dans les 50% des effectifs des entreprises et des administrations concernés par les mesures de confinement. Ainsi, la mesure de congé exceptionnel décrétée au bénéfice de 50% des effectifs des administrations et des entreprises devait prendre fin hier. Le gouvernement a d’ailleurs confirmé, hier, la fin de cette mesure, obligeant les salariés à pointer à leurs lieux de travail dès hier. Pour les administrations et les entreprises publiques, dont la trésorerie est soutenue par l’Etat propriétaire, la fin des congés exceptionnels serait une bonne nouvelle tant il est vrai que la cadence du travail pourrait enfin revenir à sa vitesse de croisière après plusieurs semaines de fonctionnement au ralenti. Pour les usagers des services publics et de l’administration économique, la suspension de cette mesure signifie qu’on le veuille ou pas la fin tant attendue de la situation de blocage dans laquelle se sont empêtrées nombre d’institutions publiques. La situation se présente autrement pour les entreprises privées qui, pendant les trois longs mois de confinement, devaient supporter une baisse drastique des résultats financiers, combinée à une hausse des charges sociales. Devant l’incapacité de maintenir trop longtemps le dispositif d’activité partielle, ces entreprises voient dans le retour des employés une chance à saisir pour pouvoir remonter la pente. Nombreuses sont les entreprises ayant réduit la voilure sous le coup de la baisse de la productivité et de la production, alors que les charges sociales évoluaient en hausse. Le soutien de l’Etat aux entreprises malades de la covid-19 se limitait jusqu’ici à quelques mesures fiscales et d’autres se rapportant essentiellement à la facilitation d’accès aux crédits bancaires. Les mesures fiscales portaient essentiellement sur le report de certaines déclarations, la reconduction du report de paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS, la mise en place d’échéanciers de paiement en faveur des entreprises et la suspension de l’imposition des bénéfices non affectés. La Banque d’Algérie avait pris à son tour des mesures afin de libérer la liquidité bancaire et appelé les banquiers de la place à faciliter l’accès aux crédits. Ces mesures se sont révélées insuffisantes au fil des jours face à l’ampleur des dégâts causés par la pandémie du coronavirus. Les entreprises se sont mises à parier sur un déconfinement, seule mesure capable de sauver les meubles, en l’absence d’un plan de soutien de l’Etat aux entreprises affectées par les mesures de confinement. Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali, a douché les espoirs des patrons, après avoir appelé ces derniers à mettre la main à la poche en prévision de l’après-confinement. C’est un discours qui rompt avec l’initiative du gouvernement destinée à lancer des consultations sectorielles aux fins d’évaluer l’impact de la pandémie sur les entreprises. En tout cas, la décision de déconfiner et de mettre fin aux mesures d’activité partielle et de congé exceptionnel arrive comme une bouffée d’oxygène, même si les entreprises doivent investir davantage dans l’hygiène et la sécurité afin d’éviter la diffusion du virus parmi leurs effectifs. A ce stade, les patrons d’entreprises parlent d’une baisse de 40 à 60% des chiffres d’affaires. Ces pertes sont en tout cas facilement vérifiables au niveau de l’administration fiscale à la fin de l’exercice, ce qui faciliterait la mise en place d’un plan de soutien aux entreprises, si plan il y a. n