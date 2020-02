La circulation automobile a repris samedi sur le tunnel autoroutier d’Ain Chriki à Djebahia (Ouest de Bouira) après quatre jours de travaux de mise à niveau effectués sur la voie menant vers Constantine, a indiqué à l’APS le directeur général de l’Algérienne des Autoroutes (ADA), Ali Khlifaoui. Lancés depuis mardi à minuit, les travaux rentrent dans le cadre de la mise à niveau de la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia (Bouira). « Les travaux ont porté sur l’installation des équipements de contrôle de sécurité, le revêtement de la chaussée du tunnel autoroutier en béton à l’intérieur et aux entrées et sorties des tubes du tunnel sur un linéaire de 1.400 m avec le recours à la technologie de géo-grille », a expliqué M. Khlifaoui. « Cette opération permettra d’améliorer la résistance à la déformation de l’ensemble de la couche routière. Les travaux ont été achevés depuis vendredi soir et la circulation a repris le plus normalement pour la voie menant vers Bouira », a-t-il précisé. Pour l’autre voie menant vers Alger, le même responsable a annoncé qu’une opération similaire serait lancée le 4, 5 et le 6 février en cours afin de mettre à niveau cette partie.

#RDR/APS