Les différents établissements d’enseignement supérieur des wilayas de l’ouest du pays ont enregistré, à la fin de l’année universitaire 2021/2022, la sortie de près de 100.000 étudiants, a-t-on appris, mercredi, du secrétaire permanent de la conférence régionale des universités de l’ouest, Arezki Keroui. Dans une déclaration à l’APS M.Keroui a indiqué que les établissements d’enseignement supérieur ont enregistré, à la fin de l’année universitaire 2021/2022, la sortie de 98.687 étudiants (tous cycles confondus), dont 49.000 en licence, 46.000 en master, 2.700 en Sciences médicales et vétérinaires et 756 diplômés des écoles supérieures en plus de 350 diplômés des écoles supérieures des enseignants. Les 32 établissements d’enseignement supérieur de la région de l’Ouest comptent 362.000 étudiants dont 88 % sont inscrits aux cycles licence et master du LMD alors que 5% suivent leurs études dans les facultés des Sciences médicales et vétérinaires, 2,5% au niveau des écoles supérieures (ingénieurs et enseignants) et les 4,5% restants sont inscrits au doctorat. Les différents établissements d’enseignement supérieur ont commencé à délivrer les diplômes de fin d’études aux étudiants sortants en application des instructions de la tutelle pour leur permettre de participer aux différents concours de recrutement, a précisé M. Keroui. Par ailleurs, quelque 85.000 bacheliers sont attendus au niveau des différents établissements universitaires de la région, dès septembre prochain, rappelle-t-on.

Articles similaires