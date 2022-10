Après deux jours de travaux, la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères en prévision de la 31e session du Sommet arabe, les 1eret 2 novembre à Alger, s’est achevée hier.

Par Feriel Nourine

Lors de cette réunion, tenue au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal, il a été procédé à l’examen du projet de l’ordre du jour du Conseil de Ligue au niveau du sommet, puis un projet de résolution sur la sécurité alimentaire arabe, ainsi qu’un projet de résolution sur les travaux émanant de la réunion du Conseil économique et social.

Ce rendez-vous des chefs arabes de la diplomatie augure visiblement d’un sommet fructueux, dans la mesure où il a donné lieu à des résultats «consensuels» à la faveur de «concertations riches et approfondies», comme l’a souligné hier Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères, à la reprise des travaux de la deuxième journée des travaux, qui se sont poursuivis à huis clos.

Mettant en avant «les résultats des concertations riches et approfondies tenues hier et ce matin (ndlr samedi et dimanche)», M. Lamamra a tenu à remercier ses homologues arabes pour la dynamique qu’ils ont insufflée à leur réunion. «Je tiens à vous remercier tous pour votre patience, vos apports et l’esprit positif et constructif qui a caractérisé nos concertations et permis de parvenir à des résultats consensuels», a-t-il dit, ajoutant que ces résultats «faciliteront le travail de nos dirigeants».

Le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Houssam Zaki a, lui aussi, mis en avant l’existence d’un consensus entre tous les ministres sur l’ordre du jour du Sommet, estimant que les choses évoluent vers un sommet arabe réussi. «Les ministres des Affaires étrangères se sont mis d’accord sur toutes les questions et tout est très clair pour nous», a indiqué Houssam Zaki dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux de cette réunion

Concernant la «Déclaration d’Alger» sanctionnant le Sommet, il a précisé qu’il y aura «des consultations entre le pays hôte et les pays qui souhaitent consulter le document, nous avons le temps de finaliser cette déclaration».

Les participants aux travaux de la réunion ont appelé samedi à faire du Sommet arabe qu’abrite Alger «un rendez-vous pour engager une action décisive vers l’unification des positions arabes et permettre au monde arabe de retrouver la stabilité».

Dans son allocution d’ouverture des travaux, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé l’espoir nourri par tout un chacun de voir le 31e Sommet arabe constituer un «tournant décisif» pour la relance de l’action arabe commune et le renforcement de ses performances, mettant en garde contre la gravité des développements dans les territoires palestiniens occupés.

«Nos frères en Algérie œuvrent avec dévouement et impartialité pour faire du Sommet arabe un évènement exceptionnel et un rendez-vous en mesure de tracer à l’action arabe commune la voie pour la prochaine étape», a ajouté Aboul Gheit, notant que la phase actuelle «exige de tout un chacun un travail sérieux pour le renforcement de la résistance palestinienne sur les plans économique et politique» et soulignant que «la signature de l’accord de réconciliation palestinienne à Alger est un pas vers la bonne voie».

Pour sa part, le Chef de la diplomatie tunisienne Othman Jerandi a salué les efforts résolus consentis par l’Algérie pour préparer le 31e Sommet arabe et réunir toutes les conditions garantissant le succès de cette importante échéance. Il a mis en exergue, à cet égard, l’intérêt accordé par la Ligue arabe au raffermissement des liens de coopération inter-arabe et son attachement au développement de ses actions au double plan régional et international.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a rappelé les actions entreprises par son pays lors de la présidence de la 30e session du Sommet «dans un contexte international sans précédent imposé par la pandémie de la Covid-19, et à la lumière de la révision, à l’échelle mondiale, des priorités dictées par la crise ukrainienne, avec un haut sens de responsabilité et autant d’engagement constant en faveur des causes justes».

La Tunisie a, entre autres, contribué à la réalisation du consensus inter-libyen pour parvenir à la tenue des élections dans ce pays, a-t-il encore rappelé, saluant, par ailleurs, le consensus des factions palestiniennes à la faveur de «La Déclaration d’Alger».

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a appelé à faire du Sommet arabe «une opportunité exceptionnelle» pour unifier les positions arabes et rétablir la stabilité au Yémen, en Irak et au Liban.

Prenant la présidence de la session de son homologue tunisien dont le pays a assuré la présidence de la 30e session du Sommet, M. Lamamra a déclaré que «l’Algérie fonde beaucoup d’espoirs sur la contribution de tout un chacun lors du Sommet d’Alger pour amorcer un nouveau départ à l’action arabe commune suivant une démarche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour répondre aux exigences du présent».