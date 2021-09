Le prix du meilleur projet de recherche dans le secteur des Ressources en eau a été attribué lundi à Alger à un procédé innovant qui consiste à filtrer l’eau usée au profit de l’agriculture et à produire du biocarburant à partir de déchets agricoles. Le concours national du meilleur projet de recherche a été organisé par l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), en partenariat avec l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), sous le thème : «La recherche scientifique au service de l’eau». Présenté par le docteur en génie des procédés de l’université Badji Mokhtar (Annaba), Kaouthar Kerboua, le projet lauréat permet de récupérer les eaux usées, les boues et les déchets agricoles afin de produire de l’eau d’irrigation, du biocarburant et des bio-fertilisants. «Ce procédé permet d’éliminer les polluants dans les eaux d’irrigation afin de créer des cultures plus sûres, exemptes de micro-contamination», a expliqué Mme Kerboua lors de la cérémonie de remise de prix, tenue en marge de la 16ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau «SIEE Pollutec» (27-30 septembre). Selon elle, le nouveau procédé permet de réduire de 40 % les émissions de carbone liées à la décomposition naturelle des déchets organiques en les transformant en biocarburant. Le deuxième prix a été décroché par un projet consistant à récupérer la vapeur d’eau perdue au niveau des stations de dessalement d’eau de mer grâce à l’énergie géothermique. Ce projet a été présenté par le laboratoire d’exploitation et de valorisation des ressources sahariennes de l’université d’El Oued. Le troisième prix a été attribué à un projet de traitement par micro-algues des effluents des industries laitières, permettant de produire de la biomasse algale ainsi que des sous-produits réutilisables dans différentes industries. Le projet a été présenté par le département Génie de l’environnement de l’université de Constantine 3. Pour rappel, la 3ème édition du concours a été lancée en juillet dernier. Le concours a été ouvert à tous les porteurs de projet issus des établissements de recherche tels que les centres de recherche, les universités et les laboratoires, dont le projet était assez mature et portait sur le domaine des Ressources en eau, notamment sur l’irrigation, l’eau potable, l’eau de l’industrie, la réutilisation et l’assainissement. Plus de 100 exposants participent au salon SIEE Pollutec, selon ses organisateurs qui s’attendent à plus de 6.000 visiteurs professionnels, décideurs et prescripteurs.

