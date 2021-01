Les services de la GN ont procédé à l’arrestation du chauffard qui effectuait des manœuvres dangereuses sur l’autoroute reliant Zeralda et Dar El Beida (Alger). L’intéressé a été filmé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le montrant en train de conduire de «façon imprudente», ont fait savoir les services de la Gendarmerie nationale dans un communiqué. Exploitant les images de la caméra de surveillance et de la vidéo relayée, les éléments de l’Escadron territorial de sécurité routière ont réussi en un temps record à arrêter le chauffard et ouvert une enquête judiciaire pour mise en danger de sa vie et de celle d’autrui et sa violation délibérée des mesures de bonne conduite.

Par ailleurs, cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué la même source. Les unités de la Gendarmerie nationale sont intervenues au cours des dernières 24 heures dans dix (10) accidents de la circulation ayant fait cinq décès et 13 blessés, a fait savoir la même source, précisant que ces accidents ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger, Bouira, Tlemcen, Mostaganem, El Bayadh, Batna, Tébessa, Sétif, Skikda et Constantine. Dans le cadre de la police judiciaire (PJ), les unités de la gendarmerie nationale d’Alger et d’Oum El Bouaghi ont saisi 1.416 comprimés psychotropes, un véhicule et arrêté 05 personnes impliquées. Les éléments de la gendarmerie des wilayas d’El Bayadh, Blida, Bouira, Tlemcen, Tebessa et Constantine ont saisi 1793 unités de boissons alcoolisées, 250 kg de viandes blanche, 650 kg d’abats de volaille, 05 véhicules et arrêté 07 personnes. Pour ce qui est de la lutte contre l’émigration clandestine par la mer, les éléments de la gendarmerie ont arrêté 04 personnes à Ain Témouchent et Oran et procédé à la saisie de 05 embarcations équipées et un montant de 400.000 DA. Dans le cadre de la lutte contre les crimes de pillage du patrimoine nationale , les mêmes services ont saisi à la wilaya d’El Oued une statue en cuivre sous la forme de gazelle et le véhicule la transportant ainsi que la personnes impliquées. (APS)

