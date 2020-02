En sortie dès le 18 février, en avant-première dans 27 salles de cinéma Pathé Gaumont en France et dans une tournée spéciale, en présence de toute l’équipe du film, «Woman» sera également à l’affiche en Algérie, le 10 mars prochain à 18 heures, à l’Institut français d’Alger.

Par Jacky Naidja et Ines Iliana

Avec ce nouveau film, la magie du travail de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova ressort comme une fresque humaine, poignante et vibrante à la fois, dans laquelle 2 000 femmes de plusieurs parties du monde parlent d’elles à d’autres femmes, avec une telle liberté et une sensibilité jamais vues. Un peu à l’image de l’autre succès planétaire, le film «Human», avec tout ce côté esthétique cher à Yann Arthus Bertrand. Qui sont-elles et à quoi aspirent-elles, ces femmes qui s’interrogent sur leur destin, sur leurs rapports aux hommes, à l’amour, à la sexualité, à la vie tout simplement ? A la pauvreté aussi qu’elles décrivent chacune à sa manière avec courage et sensibilité.

Un film bouleversant de vérité qui fait découvrir l’autre face du monde, des femmes face à la caméra avec chacune une histoire personnelle, comme des bouts de vie collés les uns aux autres ne délivrant qu’un seul message, celui de l’amour et de l’espoir de mieux vivre ensemble. Elles s’interrogent aussi sur leurs rêves, leurs espoirs, leurs déceptions, avec ce regard admiratif sur toutes celles qui combattent les stéréotypes, évoquant leurs propres vies, leurs pays, leurs familles jusqu’à espérer et inventer de vrais changements pour y parvenir, parfois avec hargne, violence mais plus souvent avec bonheur.

Des instants de vie partagés au cours d’intenses heures d’images insolites, flamboyantes de réalité, accompagnées par cette musique magistrale d’Armand Amar, qui vont marquer à jamais les esprits et faire battre le cœur de tous les humains. Ceux qui sont épris de liberté en faveur d’un nouveau mode de vie dans cette planète en souffrance, bien en proie à une grave crise climatique et environnementale. Le documentaire « Woman» est aussi un portrait émouvant de ces femmes qui parlent avec passion aux autres, avec grande liberté, de chaque bout de la terre, n’est autre en fin de compte que le reflet de notre propre image projetée à travers elles qui nous renvoie en fait à notre propre vie.

Cette quête d’être juste à la recherche d’un peu de bonheur et de bien-être. Un film beau, humain et universel, authentique qui laisse la porte ouverte à un avenir meilleur et plein d’espoirs, qui peut être vu comme un début de réponse à tous les chagrins du monde. Ainsi, au travers de tous ces témoignages douloureux, s’ajoute beaucoup de tristesse à cause d’une certaine mal-vie d’autres humains à cause de ce côté sombre de l’humanité. Des femmes et des hommes contraints à la souffrance de la faim à cause de la terre qui ne nourrit plus, dans un monde qu’on découvre finalement très proche de nous malgré tout ce qui nous sépare. Même, quand il ne nous reste dans cette société que le devoir moral de solidarité et de fraternité. Dès lors, deux urgences émergent, parmi celles migratoires, environnementales, climatiques. Ce film documentaire est aussi d’une qualité rare, où la bienveillance occupe une grande place qui pointe surtout du doigt l’existence même de la femme avec ses incertitudes où qu’elle soit et invite au mieux vivre ensemble et au partage de cette même existence.

Parcours de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova

Yann Arthus Bertrand Photographe- Reporter réputé mondialement. Ecrivain et réalisateur de talent, auteur de nombreux films et documentaires ayant trait à l’écologie, dont il devient un expert international. Il préside actuellement la Fondation Good Planet qu’il a créée. A son crédit, son fameux livre «la Terre vue du Ciel » en 1999, dont il a tiré un documentaire du même nom devenu depuis un succès mondial. Suivi de nombreux autres films à succès comme « l’Algérie » ou « le Maroc », « vus du ciel ».



Anastasia Mikova Journaliste et réalisatrice originaire d’Ukraine. Elle est aux côtés de Yann Arthus Bertrand depuis 2009 comme rédactrice en chef d’une série documentaire « la Terre vue du ciel » qui a fortement marqué le début de sa collaboration avec Yann Arthus Bertrand. Puis comme première assistante réalisatrice avant de parfaire sa collaboration avec lui sur le film « Human » puis « Woman », ce projet commun dont elle a aussi assuré de nombreuses interviews avec 5 autres journalistes. « Woman » a été présenté hors compétition au dernier Festival du film de Venise. Il sortira officiellement sur les écrans le 8 mars, date marquant l’anniversaire des droits des femmes.