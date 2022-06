En dépit du potentiel de développement dont elles disposent, certaines filières industrielles continuent à être réduites à leur juste expression en matière de performances économiques. Le problème se situe au niveau du mode de gouvernance érigé au niveau de ces filières et qui exclut souvent le dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. C’est le cas de l’agroalimentaire, la mécanique-automobile, l’électrique-électronique et l’industrie des textiles et cuir, considérées comme des filières stratégiques dans le plan de relance mis en place par les pouvoirs publics. D’où la décision prise par les pouvoirs publics de doter chacune d’elles d’un comité sectoriel, dont l’installation a eu lieu jeudi, lors d’une conférence nationale sur la mise en place d’un système de gouvernance et de dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Lequel «exige l’instauration des fondements nécessaires d’une manière durable, par le biais des comités stratégiques des filières industrielles», a fait remarquer le ministre de l’industrie, Mohamed Zeghdar, soulignant que ces comités sont appelés à privilégier une méthode participative, concertée et de dialogue dans la gestion de l’industrie nationale. Les objectifs fixés à travers cette démarche concernent notamment «le renforcement de l’application des principes du système de gouvernance qui compte parmi les principales opérations nécessaires et indispensables pour le bon déroulement du travail des entreprises et la confirmation de la transparence de l’administration», a fait savoir le ministre.

Le choix a été porté sur ces quatre filières parce qu’«elles ont atteint un niveau organisationnel avancé compte tenu du rôle qu’elles jouent en termes de développement de l’industrie nationale», a indiqué le ministre de l’industrie Ahmed Zeghdar, expliquant que l’installation de comités sectoriels visait «l’ouverture du champ aux différentes parties prenantes pour participer à la prise de décisions stratégiques, et exprimer leurs aspirations et besoins à travers des contrats de programme en fonction de chaque filière». M. Zeghdar précisera que «la stratégie de développement industriel ne se limitera pas seulement à l’entreprise ou aux groupes industriels, mais concernera l’ensemble des filières industrielles». Il s’agit également de concrétiser l’objectif escompté par le Gouvernement, à savoir «la valorisation de la production nationale, la promotion de l’investissement, la réduction de la facture d’importation et l’intégration des entreprises dans l’écosystème économique international, permettant ainsi l’augmentation du PIB industriel de 10 à 15% et la transformation de l’économie nationale», a encore déclaré le premier responsable du secteur.

Articles similaires