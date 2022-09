L’information relayée tout récemment par certains médias, sur la base d’un article publié mardi 6 et mercredi 7 septembre par le journal Echourouk sur son site électronique puis dans sa version «papier», selon laquelle le gouvernement a ordonné «l’arrêt immédiat des exportations de la datte algérienne Deglet Nour», a été démentie catégoriquement par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Par Bouzid Chalabi

Ce département a qualifié cette information de «dénuée de tout fondement». Il annoncé par ailleurs la prise «de toutes les mesures nécessaires à l’encontre de l’auteur de l’article et du journal concerné, dont les poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes». Le rédacteur du journal, Belkacem Houam a été placé sous mandat de dépôt. Une procédure qui a suscité l’étonnement et la condamnation de Jil Jadid, le parti jugeant que l’interpellation du journaliste est excessive, voire répressive. Le groupe Echourouk se défend, quant à lui, d’avoir diffusé une fausse information susceptible de nuire à Deglet Nour et au produit agro-dattier algérien. Il affirme que l’article incriminé a été rédigé à partir des conclusions d’une réunion intersectorielle sur l’exportation de la datte algérienne et de l’affaire de la cargaison refoulée en France en raison de la détection sur cette marchandise d’un pesticide (le diflubenzuron) interdit dans les pays de l’Union européenne.

L’affaire qui défraie la chronique a fait réagir, hier samedi 10 septembre, le ministère de l’Agriculture. Ce département a affirmé que l’Algérie, en tant que membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, n’a reçu aucune communication ou notification officielle des représentants des pays importateurs, rejetant les dattes algériennes pour des raisons phytosanitaires. Il a indiqué que les exportations de la date algérienne ne connaissent aucun problème pour pénétrer les marchés étrangers. Il a ajouté que la campagne de traitement des dattes au diflubenzuron se termine le 30 août de chaque année. Le traitement est effectué avant la période de maturation du produit, précisant que «l’utilisation du pesticide diflubenzuron a donné des résultats positifs» dans le traitement des dattes depuis 2010, soulignant qu’il n’a «aucune répercussion sur la santé humaine». Car, «il se caractérise par sa capacité à se dégrader en moins de 14 jours», rappelle le ministère de l’Agriculture. Autre indication importante de ce département, les pesticides utilisés pour lutter contre les parasites agricoles sont «homologués» et inscrits au registre des produits phytosanitaires à usage agricole agréé par le Comité national de certification multisectorielle «agriculture, commerce, santé…».

«Le diflubenzuron est approuvé depuis 2010 et son agrément a été renouvelé en 2020, après vérification que le pesticide répond aux exigences phytosanitaires applicables au niveau international», poursuit la même source. Pour indication, le gouvernement français a diffusé en date du 23/08/2022 sur la rubrique «Rappel Conso» de son site une information sur le pesticide contenu dans la datte Deglet Nour, qui s’est traduite par une procédure de rappel de lots à deux reprises durant cet été.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a affirmé, dans ce cadre, que les dattes algériennes exportées «ne connaissent aucun obstacle dans leur accès aux marchés internationaux», soulignant que les quantités exportées étaient appelées à la hausse.

En effet, l’exportation de Deglet Nour n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Selon les dernières statistiques, en 2017, le volume des exportations a atteint les 47 000 tonnes, suivi par 56 000 tonnes (2018), 2019 (58 000 tonnes), 2020 (70 000 tonnes) et enfin, en 2021, 77 000 tonnes expédiées pour un montant de 80 millions de dollars. Des opérations d’exportation effectuées par 230 opérateurs, selon le ministère du Commerce, qui précise que les principaux importateurs en volume de dattes algériennes sont en volume décroissant la France, le Maroc, l’Espagne, l’Allemagne, la Russie, les Emirats arabes unis, le Bangladesh, la Belgique et la Mauritanie. Enfin, le ministère de l’Agriculture rassure que «la programmation des opérations d’exportation se déroule dans de bonnes conditions pour la prochaine campagne», ajoutant que «des milliers de tonnes de dattes, toutes variétés confondues, sont exportés sans aucun problème». n