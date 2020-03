Le Président de la République a, lors du dernier Conseil des ministres, chargé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural de mettre en place, avant la fin de l’année, un mécanisme qui puisse promouvoir les investissements agricoles, notamment dans la filière céréalière. «Une initiative fort attendue dès lors où jusqu’ici la production céréalière peine à répondre aux besoins de la consommation nationale, en nette croissance ces dernières années notamment en blé tendre. La facture d’importation annuelle pèse lourdement sur le budget de l’Etat alors que ses recettes extérieures ne cessent de régresser», jugent des experts en économie agricole, contactés hier par Reporters afin de nous donner leur avis sur la dite démarche.

Pour Nouad Mohamed Amokrane, cette initiative intervient à point nommé mais craint qu’elle se solde par un échec à moins que cette fois une réelle volonté politique d’opter pour une stratégie répondant à une réelle problématique et élaborée par des experts reconnus par leurs pairs et acceptés par les acteurs de la filière soit de mise. Cet expert nous rappelant que «tous les mécanismes et les mesures pris par les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années n’ont pas eu d’effet positif sur le terrain». Et de regretter que «si le diagnostic et les problématiques sont les mêmes, les solutions préconisées n’ont pas eu les effets escomptés.»

Notre interlocuteur a tenu à nous faire savoir qu’en faisant l’état des lieux de la filière, on remarque que la production nationale de blé a enregistré quelques progrès, mais ceci reste insuffisant pour subvenir à l’ensemble des besoins de consommation nationale. «L’historique de la céréaliculture algérienne depuis l’indépendance du pays montre que les autorités publiques, à travers le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ont plusieurs fois essayé de faire avancer la filière et d’arriver à une autosuffisance en termes de céréales, puisque celles-ci constituent un élément important du système alimentaire du peuple. Ces tentatives se sont résumées essentiellement en la volonté de l’Etat à promouvoir auprès des agriculteurs algériens les techniques d’intensification de production agricole, d’encourager la production privée et de mettre à la portée des agriculteurs le savoir-faire ainsi que les moyens financiers et matériels leur permettant de réaliser une production susceptible de répondre aux besoins de consommation du pays. Mais en fin de compte, c’est toujours le même constat. Autrement dit, en faisant l’état des lieux de la filière, on remarque que la production nationale de blé a enregistré quelques progrès, mais ceci reste insuffisant pour subvenir à l’ensemble des besoins de consommation nationale.

Concernant les solutions les plus idoines pour arriver à une autosuffisance en matière de céréales primaires, Nouad Mohamed reste convaincu qu’elles restent tributaires d’une réelle extension des surfaces emblavées. «Pour ce faire, il faudra faciliter la concession de grands périmètres aux hommes d’affaires qui désirent investir dans ce créneau.» En somme, «encourager l’investissement national ou étranger dans la céréaliculture selon un cahier des charges bien ficelé afin de ne pas se retrouver avec des projets mort-nés». Pour cet expert agronome, «la multiplication de la surface emblavée en céréaliculture avec des rendements dépassant tout au moins les 40 quintaux à l’hectare, est la seule alternative qui nous reste si l’on veut en finir avec cette lourde facture d’importation et surtout d’assurer notre sécurité alimentaire».



Intensification de la production par l’extension des surfaces emblavées

De son côté, Omar Bessaoud, qui est aussi spécialiste en agriculture méditerranéenne, soutient que dans le contexte de la sécurité alimentaire du pays «il devient impératif de se libérer de notre très grande dépendance aux importations de céréales». Mais selon ce dernier, «pour y arriver cela exige des préalables car la filière céréale est une équation complexe dont la résolution passe par ces éléments : la qualification, le problème d’irrigation, de mécanisation, de logistique et l’adaptation des variétés où plusieurs inconnues persistent». Et de soutenir : «On a projeté l’extension de la surface irriguée destinée à la filière céréale (+ 600 000 ha), dont le résultat est en deçà des espérances. Du coup, une question s’impose : est-ce qu’on a mis tous les moyens en place pour que ces surfaces donnent le maximum de ce qu’elles peuvent donner ?»

Notre interlocuteur juge enfin que parmi les «différentes tentatives pour arriver à des résultats intéressants, il y a lieu de mettre l’accent sur la politique d’intensification de la production céréalière. Une stratégie qui repose sur l’investissement à grande échelle c’est-à-dire sur des milliers d’hectares à donner en concession aux investisseurs intéressés».

Il y a lieu de retenir enfin que les céréales occupent une place dominante dans l’agriculture en Algérie. Elles constituent avec leurs dérivés l’épine dorsale du système alimentaire algérien.

L’Algérie importe 90%

de ses besoins en matière de blé tendre

Ce qui la place au deuxième plus gros importateur mondial de céréale primaire (blé tendre, dur et orge). Un classement qui n’est pas près de changer compte tenu que notre production de blé tendre va continuer d’être très en deçà de la demande, comme l’attestent de nombreux experts en la matière et agronomes spécialisés en céréaliculture.

Arguant que notre climat ne se prête pas à ce type de culture et quand bien même des rendements appréciables ont été enregistrés, «cela ne reste que des niches». n

