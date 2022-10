L’instabilité chronique qui caractérise la filière avicole s’est manifestée, ces dernières semaines, sur l’œuf qui a atteint le prix astronomique de 20 DA l’unité puis revu à la baisse en cette fin de semaine à 17 DA, voire 15 DA quand il s’agit du petit calibre.

Par Bouzid Chalabi

Pour les éleveurs de poules pondeuses, la cause de cette fluctuation sur le prix de l’œuf est due aux grosses chaleurs durant toute la période estivale et qui se sont prolongée à telle enseigne que nombre d’entre eux ont freiné leurs activités, entraînant un net déséquilibre de l’offre par rapport à la demande sur le marché local de l’œuf mais qui s’est vite estompé. Une bonne chose pour les consommateurs. En effet, ces derniers se sont retrouvés face à une flambée du prix de l’œuf inimaginable à leurs yeux, à savoir le plateau d’œufs affiché à 520 DA, soit plus que le prix du poulet vidé entre 420 et 430 DA le kilogramme, alors qu’en juillet dernier le plateau se négociait à 420 DA. Mais toujours est-il que ces fluctuations sur le prix de l’œuf comme nous l’avons indiqué ci-dessus ne sont pas sans susciter des interrogations.

Faut-il rappeler que la période des chaleurs a toujours été synonyme de baisse des prix de l’œuf. N’a-t-on pas assisté, il y a deux ou trois années, à des œufs à 8 DA l’unité pour se retrouver actuellement avec un prix exorbitant de 20 DA l’unité de gros calibre et à 18 DA de moyen calibrage. Pour sa part, l’Association de protection et d’orientation des consommateurs et de l’environnement (Apoce) estime, dans une publication sur sa page Facebook, « inacceptable » la hausse des prix des œufs et fait état de «pratiques suspectes» dans certains grands marchés de gros, notamment des «accords horizontaux» entre grossistes pour maintenir le niveau de prix le plus élevé de ce produit de large consommation. Dans sa publication, l’Apoce dénonce également la concurrence déloyale entre certains grossistes en la matière.

Cela dit, des éleveurs de poules pondeuses approchés par Reporters suite à la baisse des prix intervenue depuis cette fin de semaine, n’excluent pas l’hypothèse d’un retour à la hausse des prix « si la majorité des producteurs restaient sur la position de freiner leurs activités par mesure de prudence ». Abondant dans ce sens, l’un de nos locuteurs fait savoir que « les fortes chaleurs et les risques d’incendie ont dissuadé beaucoup à reprendre leurs activités ». Non sans ajouter que «le risque de surmortalité chez le cheptel avicole a stagné l’activité dans beaucoup de wilayas de l’intérieur du pays ». Toujours dans ce même ordre d’idées d’une hypothèse d’un retour à la hausse des prix de l’œuf, on apprend de l’un des membres de l’Association des éleveurs de poules pondeuses que « le plateau d’œuf pourrait dépasser les 600 DA dans un proche avenir ». C’est d’ailleurs une hypothèse que partage le président de la commission nationale des volailles et des viandes blanches, relevant de l’Association nationale des commerçants algériens (Anca), Saïd Habrih, approché par nos soins. Il n’est pas étonné par la cherté des prix car, selon lui, « elle est due à la flambée des prix de l’aliment (soja, maïs…) que les producteurs négocient à pas moins de 10 000 DA le quintal pour le soja et pas moins de 5 500 DA pour le maïs».

A propos de la baisse actuelle du prix de l’œuf, « les éleveurs et grossistes ont préféré baisser leur prix par prudence face au risque de perte élevée sur un produit sensible à la chaleur », a-t-il conclu.

Pour l’heure, c’est le consommateur qui pourrait se voir priver de protéines à base d’œuf au moment où celles venant de la viande rouge lui étant inaccessibles tandis que la viande blanche tout juste à sa portée mais en petite quantité. <