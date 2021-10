Par Salim Benour

Dimanche 10 octobre, en marge de la cérémonie de signature de la «Déclaration générale de la politique du contenu local et de l’intégration nationale», le groupe énergéticien national Sonatrach a signé avec ses filiales six contrats sur la réalisation d’infrastructures et des travaux de remplacement d’équipements. Ces transactions sont évaluées à 105 milliards de dinars et concernent la Société algérienne de réalisation de projets industriels (SARPI), l’Entreprise nationale de canalisations (ENAC), la Société nationale de génie civil et bâtiment(GCB), l’Entreprise de grands travaux pétroliers (GTP) et l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP).

Selon la fiche technique consultée par Reporters, le contrat avec la SARPI porte sur le remplacement de la station de départSP1/OK1 à Haoud El Hamra ; celui paraphé avec l’ENAC concerne le remplacement de l’oléoduc OD1 El Borma-PC1 sur une longueur de 137 km par le groupement GCB/ENAC, tandis que celui concernant la GCB comprend la mise en conformité des système de détection/extinction et des réseaux anti-incendie des installations de transport de la région detransport ouest (RTO) (zone de Laghouat/Hassi R’mel). Le contrat signé avec GTP porte sur la réalisation d’une base de vie et de camps de sécurité à Ain Tsila (wilaya d’Illizi), tandis que celui réalisé avec l’ENGTP porte sur l’étude, la fourniture, la réalisation et la mise en service de deux bacs de stockage de brut de 25.000 m3 au CINA à HMD. Le sixième contrat concerne le développement des champs gaziers de Tinhert vers Alrar ainsi que le projet de réalisation d’un réseau de collecte pour le raccordement de 73 puits de Tinhert versAlrar par le groupement GCB/ENAC/SARPI.

En marge de la même cérémonie, il a été également procédé à la signature d’un protocole d’accord pour la création d’un groupement d’entreprises entre la GCB et la start-up «l’Ours for Oil & Gas Services» dans le cadre d’un projet concernant des installations de production pétrolière. n

