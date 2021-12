La première partie de la Coupe Arabe FIFA a été clôturée mardi soir. À l’issue de la phase de groupes, l’équipe nationale A’ a terminé deuxième de la poule «D» derrière l’Egypte. Les deux sélections ont collecté la même moisson points (7). Aussi, elles comptent le même nombre de buts marqués (7) pour un seul encaissé. C’est le critère du «fair-play» qui a fait pencher la balance en faveur des Egyptiens. En tant que deuxième du groupe, l’EN A’ devra se coltiner le Maroc samedi prochain pour les quarts.

Par Mohamed Touileb

C’est cruel. Mais c’est la règle. Ce n’est pas les points où les buts qui ont décidé de la hiérarchie mais les avertissements. Au barème du jeu propre, les «Verts» n’ont pas été meilleurs. Et cela leur a coûté la première place en plus de devoir affronter le Maroc dès l’entame de l’étape à élimination directe.



Un autre derby

«Pour les cartons c’est le slogan de la FIFA… ça ne me dérange pas, on va encore jouer un derby», c’était les mots de Madjid Bougherra qui été un peu frustré de se retrouver dans la moitié du tableau final la plus compliqué. En effet, si ses protégés passent l’écueil des «Lions de l’Atlas», ils devront se mesurer au vainqueur entre le Qatar, pays hôte, et les Emirats Arabes Unis lors de la demie.

Toutefois, le coach algérien a tenté de savourer la qualification pour la prochaine étape : «je suis très content de l’attitude des joueurs. Depuis 10 jours on gagne en cohésion. Finir deuxième à cause des cartons c’est triste, mais nous restons très contents de l’attitude de notre équipe», a-t-il déclaré. Quant à la rencontre contre la sélection du Royaume chérifien, il indiquera que «oui le Maroc a fait un sans-faute. Ils sont ensemble depuis plus longtemps. Ça se jouera aussi sur la fraîcheur».

Ce chaud derby maghrébin devrait être très intense avec un enjeu supérieur à celui face aux Egyptiens. Le vaincu sera tout bonnement éliminé de la compétition. D’ailleurs, Yacine Brahimi, une des satisfactions algériennes depuis le début de cette épreuve, sait qu’«on a eu la chance de jouer contre une équipe de haut niveau (Egypte) avant le quart de finale. C’est de bon augure avant le prochain tour. Dans tous les cas, il faudra jouer contre les meilleurs».



Le CV de l’adversaire est épais !

Galvanisé par son très bon rendement individuel, le milieu offensif ajoutera : «ce que j’ai à dire aux supporters c’est qu’on fera tout pour aller au bout. En toute humilité on est venus pour gagner, ce que je promets c’est qu’on va tout faire pour aller au bout». Ainsi, pour prolonger l’aventure, il faudra se défaire d’un adversaire qui reste sur 32 matchs sans défaite en plus d’être détenteur de la dernière édition de cette compétition outre les deux titres de suites en CHAN (2018 et 2020).

À l’aspect sportif viendront certainement se mêler des paramètres d’image en lien avec les tensions diplomatiques, devenues vives, entre les deux pays depuis un certain temps. Les coéquipiers de Youcef Belaïli devront rester en dehors de ce parasite et se contenter de faire leur match. En termes de qualité, l’Algérie a de quoi sortir victorieuse de cette explication prévue samedi prochain (20h) dans l’antre d’Al-Thumama. On appelle cela, une finale avant la lettre.