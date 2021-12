Un carton : 5 buts à 0 face au Soudan et l’Egypte est revenue exactement à hauteur de l’Algérie dans la poule « D » de la Coupe Arabe FIFA 2021 (30 novembre – 18 décembre) au Qatar. Au terme des deux premières sorties dans l’épreuve, les deux sélections présentent le même bilan numérique. Même pour ce qui est de l’indice « fair-play », la valeur est la même. À partir de là, le duel entre les deux équipes demain (20h) décidera de la position dans laquelle chacun des deux teams sera qualifié en quarts où ils ont déjà assuré leur présence.

Par Mohamed Touileb

Le nombre de points glanés, les buts marqués et le handicap ‘’fair play‘’ sont identiques. Jusqu’à présent, les «Pharaons» et les «Fennecs» sont ex aequo de leur quatuor avec 6 unités, 6 buts marqués, 0 concédé et avec une valeur (-3) quand on se réfère à l’indice du jeu propre.



Copie identique

En effet, l’Algérie a vu Mrezigue être expulsé après deux cartons jaune signifiant un carton rouge. Pour sa part, l’Egypte a vu trois joueurs différents êtres avertis. Le résultat des courses est de moins 3 points pour les deux formations.

Ce qu’il faut savoir c’est que la règle du «jeu propre» est régie par un barème. Un carton jaune c’est un malus de 1 point alors qu’une expulsion suite à un second jaune implique un malus de 3 points. En outre, on relève un malus de 4 points pour un rouge direct et malus de 5 points pour une exclusion directe après avoir écopé d’un avertissement pour une faute préalable.

Le fait est qu’on ne sait pas laquelle des deux sélections héritera du Maroc qui s’est assuré le leadership du quatuor ‘’C‘’. C’est pour cela que le duel algéro-égyptien, prévu demain jours dans le stade Al Janoub, aura des allures d’une finale du groupe. En cas de nul, c’est le «fair play» (les cartons) qui comptera. Et si le statu quo perdure, il faudra procéder au tirage au sort pour attribuer la première place.



Les trois scénarios

Les possibilités qui existent sont au nombre de trois. Le vainqueur de la partie gardera la tête et le vaincu passera en deuxième position. S’il y a score de parité, c’est le nombre de cartons et leur couleur qui sera pris en compte. Et dans le cas où l’égalité persiste, il y aura un tirage pour attribuer la première place.

Ainsi, l’idéal sera de s’imposer pour éviter tous ces calculs car les points de la victoire annihilent tous les détails habituellement « secondaires » dans un match de football. Et puis, pour l’aspect psychologique, dominer un des favoris de l’épreuve reste important avant d’aborder la phase de la mort subite dans le tournoi qatari. Il est clair que l’adversité de ce mardi ne sera pas la même. Le calibre du rival va changer. Ce qui implique d’être plus appliqué et ne pas laisser de place aux approximations.