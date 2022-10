Le coup d’envoi officiel de la 14e édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBD) sera donné ce mardi, à la salle Ibn Zeydoun de l’office Riadh El Feth (Oref) à partir de 15 heures, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Par Sihem Bounabi

Placée sous le slogan «Dessinons notre patrimoine », l’édition 2022 de la manifestation dédiée au neuvième art en Algérie, sera notamment marquée par diverses activités en lien avec la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse à travers un programme pédagogique et ludique à l’Esplanade de l’Oref, a souligné le commissaire du FIBDA Salim Brahimi à l’occasion de la présentation des grandes lignes de la manifestation.

Pour ce 14e Fibda, c’est le Japon qui est l’invité d’honneur, avec la présence d’auteurs de Manga, d’universitaires ainsi que des projections de films d’animation et un spectacle de musique. Une dizaine d’autres pays participent aussi à cette édition 2022 dont la France, l’Italie, le Congo, l’Egypte, le Liban et pour la première fois le Mexique.

De nombreuses activités sont au programme, dont des rencontres avec les auteurs de BD, des conférences, des expositions et des ateliers d’initiation à la BD et l’écriture de scénario ainsi que des animations destinées aux enfants.

Il est à noter que l’accès du public au FIBDA est fixé à 400 DA pour les adultes et 200 DA pour les enfants, ont souligné les organisateurs.

Dans le cadre des activités en lien avec la célébration du soixantième anniversaire de l’Indépendance, une conférence sur la bande dessinée intitulée « Moyen de lutte pour l’affirmation de l’identité nationale » sera animée par l’écrivain et poète Lazhari Labter. L’illustrateur et auteur de BD Benyoucef Abbas Kebir animera, quant à lui, une rencontre intitulée « Petit Omar, l’enfant de la Casbah. ».

Le public est aussi convié à découvrir des expositions mettant en avant les créations BD sur les jeux Méditerranéens d’Oran (2022), « Ali la Pointe » de Benyoucef Abbas Kebir.

En outre, l’Institut français d’Alger (IFA) organise, dans le cadre de la participation de cette 14e édition, le 6 octobre prochain de 17H00 à 18H30 à l’esplanade de l’Oref, une rencontre Frédéric Ciriez auteur et scénariste de la BD, Frantz Fanon, qui met la lumière sur le parcours de cette figure majeure de l’anticolonialisme.

Ce roman graphique, estime l’éditeur, se donne à lire non seulement comme la biographie intellectuelle et politique de Frantz Fanon mais aussi comme une introduction originale à son œuvre, plus actuelle et décisive que jamais. L’institut français d’Alger , organise une autre rencontre, le 5 octobre prochain, à 18 heures à la librairie « Point Virgule », avec Nicolas Debon qui présentera sa nouvelle BD, « Marathon », mettant à l’honneur Boughera El Ouafi, le premier athlète d’origine algérienne et africaine à remporter une médaille d’or olympique, aux JO de 1928, à Amsterdam.

Dans le volet des hommages, cette 14e édition rendra hommage au bédéiste algérien Slimane Zeghidour, un des illustrateurs ayant fait partie de l’équipe du célèbre magazine « M’quidech », à travers une exposition qui sera dédiée à ses œuvres.

De son côté, dans le cadre de sa participation en tant que pays invité d’honneur, le Japon a notamment programmé une conférence animée par l’universitaire japonaise Aoyagi Etsuko sur le Musée international du manga de Kyoto ainsi qu’une rencontre sur « le manga algérien vu du Japon ».

Dr Aoyagi Etsuko est chercheuse japonaise à l’université de Tsukuba. a effectué plusieurs travaux de recherches dans le domaine du manga et en particulier du manga algérien ainsi que dans d’autres domaines de l’art. La culture japonaise sera présente au 14e FIBDA à travers le spectacle des artistes, Sawada Harugin au shamisen et CreaSion Katsura au Shakuhachi. Il est également prévu des projections de courts et longs métrages de films d’animation nippon.

En partenariat avec MD Ciné, le festival propose une loterie pour gagner des tickets pour assister à la projection du film d’animation « Dragon Ball Z Super » à l’affiche actuellement dans les salles de cinéma.

Dans le cadre des projections prévues dans le programme du FIBDA et du mois du film d’animation, l’IFA organise notamment la projection du film d’animation « Samsam», le 5 octobre prochain à 10H à l’Institut français d’Algérie à Alger, en présence de Serge Bloch, illustrateur de la BD et créateur du personnage Samsam. n