« Les premiers véhicules FIAT produits en Algérie seront commercialisés à partir du 1er décembre 2023 », annonce Mohamed Djebili, Directeur des Industries sidérurgiques, mécaniques aéronautiques et navales au ministère de l’Industrie.

Invité, ce mardi 07 mars, de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Djibeli souligne que « l’usine FIAT d’Algérie sera réceptionnée définitivement d’ici le 31 août de l’année en cours. Elle entamera les essais du mois de septembre à octobre pour entrer en production le 1er décembre 2023. »

En plus des activités de construction de FIAT, la sous-traitance des PME algériennes pour l’alimentation en pièces de rechange et divers composants est le cheval de bataille de l’Algérie. « Nous devons faire aboutir les projets de sous-traitance et l’alimentation des constructeurs automobiles en pièces et composants à travers les PME algériennes qui vont fortement contribuer à cette industrie », affirme M. Djebili qui dévoile en outre qu’« une trentaine de PME sont déjà en contact avec le constructeur FIAT. »

À ce propos, enchaîne le cadre au ministère de l’Industrie, « je lance un appel aux sous-traitants intéressés par la production de la pièce de rechange à rejoindre notre ministère. Nous allons organiser une rencontre avec le constructeur FIAT, et éventuellement d’autres constructeurs, qui vont parler de leurs ambitions d’intégration au court, moyen et long termes. »

Revenant sur le sujet relatif à l’usine Renault à Oran, qui poursuit toujours son activité pour l’assemblage des véhicules qui sont dans ses stocks, l’invité de la Radio Algérienne souligne que « des ajustements nécessaires sont en cours pour passer à l’activité de construction au lieu de l’assemblage exercée auparavant. »

Pour rappel, le ministère de l’industrie avait octroyé le 6 mars, trois agréments pour l’exercice de l’activité de concessionnaires automobiles pour la revente en l’état de véhicules neufs.

Les agréments ont été remis à la société “Fiat Algérie”, concessionnaire de la marque italienne Fiat en Algérie, la société “Emin Auto”, concessionnaire de la marque chinoise JAC en Algérie et la société “Halil Commerce & Industrie”, concessionnaire de la marque allemande “Opel” en Algérie.

Ces agréments, dont les demandes avaient été déposées les 14 et 16 février dernier, ont été octroyés au profit des trois premiers opérateurs suite à l’avis favorable du comité technique destinataire des rapports envoyés par les commissions de wilaya chargés de vérifier l’existence des infrastructures dans les délais légalement fixés, selon les explications du ministre de l’Industrie. Huit autres demandes sont en cours d’études.