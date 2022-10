La direction du Front des forces socialistes (FFS) multiplie les rencontres régionales et zonales qui seront couronnées par la Conférence nationale d’audit qui balisera le terrain pour la tenue du 6e congrès ordinaire du parti prévu les 8, 9 et 10 décembre prochain.

PAR NAZIM B.

Cette mobilisation des troupes vise vraisemblablement à soigner le moral des militants, requinqué par le meeting du 1er octobre au niveau de la salle de cinéma Sierra Maestra, à Alger, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la création du parti en 1963. En perspective de cet audit, la direction du parti a jugé nécessaire d’ouvrir le débat sur le fonctionnement du plus vieux parti de l’opposition.

«La Conférence nationale d’audit est désormais une tradition dans notre parti. C’est le moment où le FFS se regarde en face», est-il écrit dans un message adressé aux militants invités à s’exprimer sur la plateforme dédiée à ce rendez-vous. «Cette importante halte nous fait réfléchir pour parfaire la construction de notre parti. Elle permet de comprendre le passé récent, d’évaluer et de présenter un bilan de notre parcours politique, de notre activité et de notre organisation», peut-on lire dans le document accompagnant cette tribune d’expression interne. «Elle permet aussi de mettre en évidence les points négatifs et positifs, tout en proposant des recommandations à notre Congrès dans l’objectif de renforcer notre présence sur la scène politique et rendre nos actions plus efficaces et gagner en efficience», ajoute-t-on, considérant que la Conférence nationale d’audit est «l’ultime étape» avant le 6e Congrès ordinaire du parti» et doit «affiner la réflexion autour de nos textes et de nos chartes».

La réflexion engagée touche le domaine organisationnel pour ce qui est des statuts, de la Charte du militant, de la Charte de l’élu et de la Charte éthique, mais aussi le domaine politique en ce qui concerne nos résolutions politique, économique et sociale. «Le FFS s’est sorti, tant bien que mal, d’une série de crises, de dissidences et de dysfonctionnements qui l’ont fortement ébranlé. Nous devons le reconnaître. S’il est vrai que cela n’est pas nouveau en près de 60 années d’existence, la période que nous vivons depuis le retrait de notre président Hocine Aït Ahmed, que Dieu lui accorde miséricorde, reste la plus difficile et la plus complexe à gérer», est-il écrit dans le document qui traduit, on ne peut mieux, un moment de grave crise.

«Il nous revient d’en tirer les leçons sans complaisance et dans un esprit de responsabilité. Il ne sera pas possible de parler de l’état de notre parti sans aborder la situation générale du pays marquée par un statu quo intenable et de multiples restrictions à l’activité politique, associative et syndicale», estime-t-on, relevant qu’il en est «de même en ce qui concerne la vague de populisme qui a envahi l’espace public et son impact sur les positionnements des organisations politiques et plus généralement de la société civile».

Le FFS considère qu’«il ne sera pas possible non plus de traiter des crises au sein de notre parti sans tenir compte de celles qui affectent les partis politiques traditionnels à travers le monde, ceci à tous les points de vue : engagement, mobilisation, recrutement, limites de l’accès à l’exercice du pouvoir et à la conduite des affaires publiques».

Dans la même logique, «il n’est pas possible enfin d’occulter la situation que vivent les partis appartenant à notre famille politique. La mondialisation économique et la prédominance du modèle économique libéral, voire néolibéral, ayant brutalement fragilisé les partis sociaux-démocrates défendant le modèle de l’Etat social», selon le FFS.

Ce dernier a expliqué les axes de réflexions s’articulent autour de 5 questions. Quel rôle pour le FFS dans un contexte national et international en pleine mutation ? L’engagement militant à l’épreuve de la fermeture du champ politique du populisme et de la corruption politique ? Quel mode de gouvernance pour le FFS, quelle organisation et quels moyens ? Quelles origines pour les conflits et les crises internes ? Comment les prévenir et les solutionner ? Le parti, les élections, les élus ?

La Direction du FFS appelle à «la responsabilité de chacun des militants du parti», soulignant que leurs contributions permettront «l’évaluation la plus objective et les recommandations les plus pertinentes pour que notre prochain congrès puisse adapter nos textes et notre organisation aux mutations que vit l’Algérie et le monde en général».

Le FFS informe, en conclusion, qu’il ouvre sa Conférence nationale d’audit «au regard extérieur» et qu’il sera honoré de recevoir et de tenir compte des contributions des Algériens «soucieux de l’avenir de notre pays et de la pérennité des organisations sociales engagées dans la construction d’une Algérie démocratique libre et heureuse». <