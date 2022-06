Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, n’a pas été évasif dans sa réponse aux critiques qui ont ciblé le parti ces dernières semaines, notamment depuis que sa délégation s’est rendue au palais d’El Mouradia dans le cadre des consultations du chef de l’Etat avec la classe politique et les acteurs économiques.

«Nous n’avons pas changé de ligne politique. Nous réclamons toujours le changement vers une ère démocratique. Nous appelons à la consécration de l’Etat de droit. Le FFS est toujours fidèle à ses principes. Ceux qui nous attaquent semblent ignorer le parcours de notre parti et celui de son fondateur qui a toujours promu le dialogue de 1963», a réagi le responsable du parti

«Depuis cette date, le FFS n’a pas cessé de présenter des initiatives. Nous avons toujours prôné le dialogue et nous avons toujours soutenu ce principe. En revanche, c’est le pouvoir qui refuse, jusque-là, le dialogue», a-t-il affirmé. «Nous sommes pour le dialogue, qui sera mené dans la transparence et qui donne la chance à chacun la possibilité d’y participer, mais pas un dialogue de façade», a-t-il souligné, affirmant que son parti rejette «le dialogue qui viserait à soigner l’image du régime en place ou à gagner du temps».

Le propos de M. Aouchiche intervient au moment où des voix opposées à la direction du parti sont montées au créneau pour pointer un «reniement» de la ligne du FFS qui organisera son congrès à partir du 29 septembre prochain. Ces contestataires, qui se sont réunis le 18 juin à Akbou (Béjaia), reprochent à la direction «les prises de décisions en dehors des cadres habilités, les suspensions arbitraires et sanctions abusives, la fermeture des structures locales (sections et fédérations), le viol sans vergogne des règlements par la non tenue d’une session du Conseil national».

Mais plus que ces griefs de nature organique, les contestataires accusent l’instance présidentielle et le premier secrétaire de ce qu’ils considèrent comme «le mariage contre nature avec les décideurs au sommet de l’Etat» à travers des visites, jugées «répétées» au Palais d’El-Mouradia.

«Malmené et dévié de sa ligne politique originelle, le FFS traverse aujourd’hui une période dangereuse pour son avenir et son devenir», s’alarment les frondeurs, lesquels estiment que les responsables de la direction «instrumentalisent notre parti à des fins personnelles, en contradiction avec l’éthique et les principes légués par feu Hocine Ait Ahmed et plusieurs générations».

Sur le plan organique, la direction du FFS a entamé ce week-end l’installation des commissions administratives des fédérations à partir des deux fédérations les plus importantes dans les structures du parti (Bejaia et Tizi Ouzou). Ces installations précèdent la dernière ligne droite du congrès qui se déroulera, selon toute vraisemblance, sous le signe du clivage et des luttes intestines qui minent le parti depuis la disparition de son fondateur. D’autant plus que deux membres de l’Instance présidentielle (IP) se distinguent depuis plusieurs mois par leur absence à toutes les activités, en plus des messages de désapprobations diffusés sur les réseaux sociaux par des militants mécontents de la démarche de la direction.

Ce qui n’est pas de nature à présager un congrès véritablement «rassembleur», alors M. Aouchiche soutient que «les préparatifs de ces assises vont bon train» et de souligner qu’il a procédé récemment à la nomination au secrétariat national d’une «nouvelle équipe dynamique et cohérente qui s’attellera à réunir toutes les conditions politiques et organiques pour l’organisation et la réussite de ces assises».

«Nous avons également mis en place la commission de préparation du congrès national. Toutes les structures du parti sont mobilisées pour la réussite du 6e congrès que nous voulons rassembleur et unitaire», a-t-il déclaré.

