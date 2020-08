Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, hier à Alger, une réunion interministérielle consacrée à l’examen des modes et moyens d’indemniser les personnes impactées par les feux de forêts et les moyens mobilisés pour faire faire à ce phénomène qui a touché plusieurs régions du pays. Prennent part à cette réunion, le ministre des Finances, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ainsi que les directeurs généraux des Forêts et de la Protection civile. Cette réunion sera consacrée à l’examen des derniers développements induits par les feux de forêts qui ont touché les habitants dans certaines régions rurales à travers le pays, ainsi que les répercussions de ce phénomène sur le milieu rural et la population, a indiqué M. Djerad avant la tenue de la réunion. «Nous nous attèlerons, lors de cette réunion, à l’évaluation des dégâts matériels causés par ces feux ( ) fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer», s’est-il réjoui. «Nous discuterons également, en présence des ministres de tous les secteurs concernés, des moyens disponibles actuellement, dans le but de les mobiliser pour faire face à ces feux», a-t-il fait savoir, rassurant, toutefois, de «la disponibilité des moyens à même d’atténuer cette crise conjoncturelle». D’importantes mesures seront annoncées à la faveur de cette réunion, notamment celles relatives aux indemnisations matérielles et financières au profit des personnes impactées par ces feux, lesquelles indemnisations ont été décidées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé M. Djerad. (APS)

