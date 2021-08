Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours à partir de demain jeudi, après le décès d’un nombre de citoyens parmi les civils et militaires, suite aux incendies qui ont ravagé quelques wilayas du pays, indique mercredi un communiqué de la présidence de la République. « Après le décès d’un nombre de citoyens parmi les civils et militaires, suite aux incendies ayant ravagé quelques wilayas du pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi 12 août 2021 avec une suspension provisoire des activités gouvernementales et locales, à l’exception des actions de solidarité« , précise le communiqué.

