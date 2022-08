Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a donné des instructions fermes pour une prise en charge optimale et dans le respect des délais et des normes, de tous les dossiers liés aux dégâts occasionnés par les récents feux de forêt survenus dans plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué du ministère. Ces instructions ont été données lors d’une réunion de coordination consacrée à la prise en charge des dégâts occasionnés par les récents feux de forêts, et à laquelle ont participé des cadres du secteur, «en vue de faire le point sur les mesures prises par le ministère suite aux derniers incendies», note la même source. Lors de la rencontre, le ministre a donné des instructions fermes pour une prise en charge optimale et dans le respect des délais et des normes de tous les dossiers, tout en se recueillant à la mémoire des victimes et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. M. Henni a, par la suite, relevé la nécessité de «prendre en charge les dégâts enregistrés, pour lesquels l’Etat a mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires». Il s’agit principalement, d’après le ministère, de l’installation, le 22 août courant, de la commission sectorielle dont les membres s’étaient rendus «directement» aux wilayas concernées le 24 août pour entamer le travail au niveau d’El-Tarf. Les membres du comité se sont déplacés à partir du 25 août à Souk Ahras, Guelma, Sétif et le reste des wilayas touchées. Le ministre a suivi, à l’occasion de cette réunion, un exposé sur la caravane de solidarité lancée le 24 août courant depuis le siège de la Chambre nationale d’agriculture (CNA), une caravane initiée en collaboration avec les chambres locales d’agriculture, des groupes et entreprises publics relevant du ministère de l’Agriculture, avant de passer en revue l’ensemble des mesures techniques et opérationnelles relatives à l’évaluation des dégâts et les indemnisations. Cette réunion a vu, par ailleurs, la présentation de plusieurs exposés sur les plus importants dossiers du secteur dont la réhabilitation du barrage vert, le foncier agricole, l’investissement, ainsi que la protection de la végétation et de la santé animale, a précisé le document. D’autres exposés ont été présentés concernant la régulation des produits stratégiques à large consommation, ainsi que les préparatifs liés à la campagne labours-semailles. <

