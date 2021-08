L’opérateur public de téléphonie mobile, Algérie Télécom Mobile «Mobilis», a annoncé mercredi le déploiement de huit groupes électrogènes et stations mobiles à liaison V-Sat afin d’assurer une couverture réseau nécessaire aux secours et a? la population, suite aux perturbations causées par les incendies qui frappent certaines wilayas du pays. Dans un communiqué, Mobilis a indiqué que suite aux incendies qui frappent actuellement certaines wilayas du pays, de fortes perturbations ont été enregistrées sur le réseau d’ATM Mobilis causant d’importantes dégradations de ses installations. Afin de pallier ces perturbations et devant la nécessité d’assurer une couverture réseau indispensable aux secours et a? la population, «les équipes techniques de l’opérateur ont procédé au déploiement de huit (08) groupes électrogènes et stations mobiles a? liaison V-Sat, en collaboration avec Algérie Télécom Satellite (ATS)», a précisé la même source. «Tout le personnel de Mobilis et du Groupe Telecom Algérie (GTA), n’a pas manqué de s’incliner devant la mémoire des victimes de ces dramatiques incendies et présente leurs sincères condoléances aux familles des défunts», a souligné le communiqué.

