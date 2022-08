Les Parquets de la République compétents ont ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre X suite aux feux enregistrés dans certaines wilayas du pays, faisant plusieurs morts et ravageant des espaces forestiers et des habitations, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Justice.

“Suite aux feux enregistrés dans certaines wilayas du pays, faisant plusieurs morts et ravageant des espaces forestiers et des habitations, les Parquets de la République compétents ont ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre X sur ces faits en vue de déterminer s’ils sont d’origine criminelle et d’en identifier les auteurs, le cas échéant, pour les poursuivre en justice avec la rigueur qu’impose la gravité de ces actes et conformément aux lois de la République”, lit-on dans le communiqué du ministère de la Justice.