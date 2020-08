Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche au Premier ministre l’ouverture « immédiate » d’une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l’économie nationale, indique un communiqué de la présidence de la République. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné aujourd’hui au Premier ministre l’ouverture immédiate d’une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l’économie nationale« , précise le communiqué. L’enquête vise à « déterminer les causes des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts, du manque de liquidités dans certaines banques et postes, de l’arrêt de la station de dessalement de Fouka et des coupures d’eau et d’électricité sans préavis dans des quartiers de la capitale et d’autres grandes villes durant les deux jours de l’Aïd El-Adha« , souligne la même source.

