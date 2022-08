La juge d’instruction près le tribunal d’El-Tarf a ordonné le placement en détention provisoire de quatre (4) individus interpellés pour leur implication dans le déclenchement de feux de forêt dans cette wilaya, indique mardi un communiqué du procureur de la République près le même tribunal. «Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénal, le procureur de la République près le tribunal d’El-Tarf (Cour de justice d’El-Tarf) porte à la connaissance de l’opinion publique que les enquêtes préliminaires menées par les services de la Gendarmerie nationale en collaboration avec la police scientifique de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) de Bouchaoui (Alger) ont abouti à l’arrestation d’un individu suspecté d’avoir mis le feu dans le site dit Koudiet Lassel, un incendie qui s’est propagé à la forêt Guergour, le village d’Ain El-Khiar, le jardin El-Brabtia et la localité d’El-Malha», précise la même source, relevant qu’«il s’agit du dénommé (L.S) et des dénommés L.F et B.H qui n’ont pas dénoncé le crime», a précisé le communiqué. «Les parties ont été présentées devant le parquet de la République près le tribunal d’El-Tarf et une information judiciaire a été ouverte à leur encontre, pour les crimes d’incendie volontaire de forêts, de bâtiments et d’habitations, et incendie volontaire ayant entrainé la mort de personnes et causé des blessures et des infirmités permanentes, faits prévus et punis par les articles 396, 396 bis et 399 du Code pénal, pour le premier mis en cause (L.S)», a ajouté la même source, relevant que «les mis en cause (L.F) et (B.H) sont poursuivis pour non-dénonciation de crime, fait prévu et puni par l’article 181 du Code pénal». Entendus par la juge d’instruction près le tribunal d’El-Tarf, «les trois mis en cause ont été placés en détention provisoire». «Le dénommé (M.L) suspecté d’avoir mis le feu, le même jour, au lieudit El-Semati a été présenté et poursuivi pour les crimes d’incendie volontaire de forêts, de bâtiments et d’habitations, faits prévus et punis par les articles 396, 396 bis du Code pénal, et placé en détention provisoire par la juge d’instruction près le tribunal d’El-Tarf», a conclu la même source. (APS)

