La Direction générale de la Protection civile a invité, hier dimanche les citoyens, à l’occasion des célébrations du nouvel an amazigh Yannayer 2971 et du contexte sanitaire exceptionnel marqué notamment par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), à plus de vigilance et au respect des consignes et mesures préventives indispensables pour la protection de leurs familles et leurs biens.

A cet effet, les citoyens sont invités en premier lieu à «éviter les rassemblements afin de réduire et d’éviter la propagation du Covid-19, à ne jamais laisser un enfant seul dans la cuisine, à assurer une ventilation continue des habitations pour éviter les accidents d’asphyxie», précise un communiqué de services de la Protection civile.

Les citoyens sont également appelés à «tourner le manche des casseroles vers l’intérieur de la plaque de cuisson et, dans la mesure du possible, placer la casserole sur un feu éloigné du bord de la cuisinière, à ne pas laisser de médicaments et de produits d’entretien à la portée des enfants, à débrancher les appareils ménagers après utilisation, et à vérifier tous les appareils susceptibles de générer le risque d’asphyxie ou d’explosion, avant de quitter la maison ou avant de dormir».

Pour les usagers de la route, la Protection civile les appelle à «éviter la conduite en cas de fatigue et de somnolence, et à respecter le code de la route, à éviter les manœuvres et les dépassements dangereux, ainsi que la vitesse excessive».

Le numéro d’urgence des services de la Protection civile (14) et le numéro vert (1021) restent à la disposition des citoyens pour signaler tout accident ou danger, conclut le communiqué. n

