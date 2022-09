La militante sahraouie des droits de l’homme Sultana Khaya est arrivée, jeudi, à Paris pour assister en tant qu’invitée d’honneur à la Fête de l’Humanité, indique l’Agence de presse sahraouie (SPS). La présidente de la Ligue sahraouie pour la défense des droits de l’homme participera à des présentations sur la lutte des Sahraouis et la résistance pacifique menée au Sahara occidental. Elle relatera également son expérience personnelle face à la répression et le siège policier imposé par le Makhzen. Un accueil spécial a été réservé à Sultana Khaya par le membre du Secrétariat national et représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, le chargé de la diaspora et des présidents des associations sahraouies en France, Sid Mohamed Sid M’hamed, ainsi que le président du Comité Action et Réflexion pour l’Avenir du Sahara Occidental (CARASO), Nadjem Sidi.

