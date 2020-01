L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) convie le public à l’occasion de la célébration de Yennayer 2970 à participer à un programme culture entièrement axé sur la culture et le patrimoine amazigh.

Les festivités débuteront, le dimanche 12 janvier à partir de 13 heures, avec notamment un concert des artistes Celia Ould Mohand et Bilal Mohri, une exposition de Karim Sergoua, en plus d’une projection d’un film de fiction et d’un rendez-vous littéraire, annoncent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la Rédaction. Il est précisé dans ce communiqué que le programme, au-delà d’être une manifestation «culturelle et artistique», est surtout une occasion de mettre en avant le patrimoine traditionnel kabyle. La cérémonie ouverte au grand public débutera ainsi dès 13 heures par la projection du long métrage d’Aziz Chelmouni intitulé « Tamachahut N Selyuna », l’un des rares films en tamazight, sorti en 2014. Le film fait le récit sous la forme du conte, de la légende populaire du parcours de « Selyuna » une princesse contrainte de se « refugier dans la forêt pour fuir le serment de son frère de la prendre comme épouse », une œuvre de fiction, qui « se termine bien » construite comme une succession de légendes et de symboles, ajoute en substance la présentation du film. La célébration du Nouvel an du calendrier amazigh devrait être suivie dès 14H30 par la présentation de l’exposition intitulée «Héritage ancestral» signée de l’artiste plasticien Karim Sergoua, l’une des figures les plus célèbres du paysage culturel national, ayant exposé régulièrement de manière individuelle ou collective en Algérie et dans le monde tout en enseignant à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Alger. Le rendez-vous organisé par l’Aarc verra également une séance de vente-dédicaces de l’ouvrage intitulé «Contes et légendes berbères d’Algérie» de Mohamed Benmeddour, chercheur en patrimoine et en Histoire, suivie par l’événement phare « un spectacle de chants et de poésies amazighs animé par Celia Ould Mohand et Bilal Mohri pour le chant et Aït Gherbi Ouiza, Bey Mouloud et Manseri Hacene pour la poésie». Les organisateurs rappellent, par ailleurs, à propos des deux chanteurs invités, Celia Ould Mohand et Bilal Mohri, qu’ils sont respectivement issus du « Conservatoire Ahmed-Wahbi » d’Oran et de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. Les deux artistes s’étant tout deux fait connaître du grand public au travers d’une même émission de télévision, l’édition 2016 de «Alhan wa chabab » pour Celia Ould Mohand où elle décrochera le premier prix, et l’édition de 2018 pour Bilal Mohri où il sera récompensé du prix du jury.

Agenda des festivités du nouvel an amazigh 2970

Palais des Raïs (Bastion23)

Programme de la Semaine culturelle amazighe

Du 11 au 16 janvier 2020

lSamedi 11 janvier 2020

A partir de 10h00 :

-Exposition des produits artisanaux amazighs : objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramiques, tapis, literies et plats et mets traditionnels.

lA partir de 14h00 :

Atelier de poterie animé par des artisans potiers

Déclamations poétiques : Hassane Bakriche (poète).

-Représentation théâtrale intitulée «Shashnaq» de l’Association (Aura de créativité)

lDimanche 12 janvier 2020

De 09h00 à 17h00 :

-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : objets domestiques, poteries, bijoux, tenues, céramique, tapis et literies et plats et mets traditionnels.

A partir de 14h00 :

-Spectacle de divertissement pour enfants produit et présenté par l’association culturelle (caravane des amoureux du théâtre.

lLundi 13 janvier 2020

De 09h00 à 17h00 :

-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis et literies et plats et mets traditionnels.

A partir de 14h00 :

lMardi 14 janvier 2020

De 09h00 à 17h00 :

-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis et literies et plats et mets traditionnels.

A partir de 14h00 :

Conférence à l’occasion de Yennayer : Cheikh El Mahroussa

lMercredi 15 janvier 2020

De 09h00 à 17h00 :

-Poursuite de l’exposition des produits artisanaux amazighs : objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis et literies et plats et mets traditionnels.

lJeudi 16 janvier 2020

De 09h00 à 17h00 :

-Exposition des produits artisanaux amazighs : objets domestiques, poteries, bijoux, tenues, céramiques, tapis et literies et plats et mets traditionnels.

A partir de 14h00 :

-Performance Chorale (ensemble)

Concours du meilleur plat traditionnel

Remise des attestations de participation

Office National de la Culture

et de l’Information (Onci)

Dans le cadre de son programme spécial pour la célébration du nouvel an amazigh 2970, l’Onci organise diverses expositions artisanales, après-midis poétiques et concerts artistiques organisés au niveau de ses differents espaces

lSalle Atlas – BEO- Alger

Le 11 Janvier 2020 à 16 H00 :

Spectacle

Tinhinène

Baba Ami Aïssa

Salim chaoui

lSalle Donia Zed – Saïda

Le 11 Janvier 2020 à 15 H00 :

Spectacle

Animation : la troupe Moulaye El Taib

Groupe « Hna Meslmine »

Groupe « El Somoud »

Salle Sidi R’ghiss – Oum El Bouaghi

· 10/ 11/12 Janvier 2020 : Exposition des arts traditionnels

· 11 /01/2020 à 16 H 00: Spectacle

Groupe Ithren

Groupe Nostalgia

Troupe Segnia

Complexe Salim Abdel waheb – Chenoua

Du 07 au 31 Janvier 2020 :

Exposition d’art plastique avec le duo Tajene Abdelghani

Le 07 au 13 Janvier 2020 :

Exposition collective des arts traditionnels

Salle des spectacles Issers

Du 10 au 12 Janvier 2020 : Exposition des arts traditionnels en collaboration avec l’association El Amel – Issers

Le 11 Janvier 2020 : à 15 H00 :

Fella Bellali

Rezki Ouali

Troupe folklorique « Itabalene »

Salle Kharrata 08 Mai 1945

Le 11 Janvier 2020

Exposition des arts traditionnels en collaboration avec l’association Kharrata

lSalle EL Nassr – Aïn Baïda

Le 12 Janvier 2020 à 15H00

Spectacle

Cheb Zoheir –

Med Djeffal –

Yahia Khenchli –

Office Riadh El Feth (OREF) /

Salle Ibn Zeydoun

Dimanche 12 Janvier à partir de 18h00

Dans le cadre de la célébration du nouvel an berbère 2970, L’office Riadh El Feth organise un concert de musique animé par le chanteur Ghiles Amzal accompagné de la troupe de danse traditionnel le «El Amel Ce dimanche 12 Janvier 2020

à partir de 18H00 à la salle Ibn Zedoun

Etablissement Art et Culture /Salle Ibn Khaldoun

Samedi 11 janvier 14heures

Concert de la chanteuse Hassiba Amrouche

Dimanche 12 Janvier 15heures

Concert du chanteur Nord Africa

La cinémathèque Algérienne célèbre Yennayer 2970

Du samedi 11 au jeudi 16 janvier

Dans le cadre des festivités de la célébration de Yennayer (Nouvel an amazigh), le Centre algérien de la cinématographie (CAC) a réservé un programme spécial qui durera une semaine de samedi 11 au jeudi 16 janvier et cela à travers l’ensemble des 10 salles de répertoire de la cinémathèque algérienne. Trois films d’expression amazighe seront essentiellement diffusés sur l’ensemble des 10 salles : «Machaho», «La montagne de Baya» et «Fathma Nsoumer». Mais un programme plus varié et plus large avec des films inédits seront projetés dans trois wilayas du centre : Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa. A la cinémathèque de Tizi Ouzou diffusera une rétrospective de la dernière édition du festival amazighe, en partenariat avec la direction de la culture, avec la diffusion des documentaires de Abderrazak Larbi Cherif sur Cheikh Hasnaoui et la JSK. Par ailleurs, ce samedi 11 janvier, la Cinémathèque de Tizi Ouzou organise la projection avant-première du film «Made In Algeria», en présence du réalisateur Yazid Aaârab. De son côté, la cinémathèque d’Alger diffusera un programme les 11 et 12 janvier de films sélectionnés par le CADC, notre partenaire cinéma. La salle de la rue Larbi Benmhidi diffusera en avant première à Alger, le documentaire fiction JUBA II, de Mokrane Ait Saâda. Pour sa part, la cinémathèque de Béjaïa organise le 12 janvier un programme varié, rehaussé par un Emensi n Yennayer (Un diner traditionnel) organisé avec l’association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la ville). Ce diner sera précédé par la projection de films inédits diffusés en avant-première à la Cinémathèque de Béjaïa: C’est le cas du court-métrage « HOC DARDAM », (2019) en langue amazigh de Mourad OUSALEM et « UGHALED » (2018) de Hafid Aitbraham