Le film «I got hacked» de la direction des œuvres universitaires de Sidi Amar de l’université Badji Mokhtar d’Annaba a été sacré meilleur film de la 7ème édition du Festival national universitaire du court-métrage clôturée samedi à Batna au terme de deux jours de compétition. Sélectionné parmi 14 courts métrages en lice durant l’édition 2022 du Festival, «I got hacked», du jeune étudiant Mohamed Mounir Hedlane, qui aborde le sujet du piratage des comptes et des pages personnelles sur les réseaux sociaux, a convaincu le jury composé d’académiciens et d’artistes, a indiqué Larbi Boulbina, artiste, dramaturge et membre du jury. La cérémonie de clôture du Festival, organisé par la Direction des œuvres universitaires Batna-Bouakal, s’est déroulée à la cité universitaire «frères chouhada Oudjera», au chef-lieu de wilaya, en présence d’invités de plusieurs universités et directions des œuvres universitaires du pays, d’artistes de théâtre et de cinéma. Le prix du meilleur montage a été décerné au film «Avant-première» de la cité universitaire Ahmed Draia d’Adrar, tandis que le film «Oukdet El Madhi» (complexe du passé) de la direction des œuvres universitaires Batna-Bouakal a obtenu le prix de la meilleure musique et des effets spéciaux et celui de la meilleure interprétation féminine, qui est revenu à l’étudiante Hadil Bouta. Le prix de la meilleure interprétation masculine a été partagé par Akram Belferag, pour son rôle dans le film «Irth Echaitane» (Legs du diable) de la direction des œuvres universitaires Ain Bey de Constantine, et Dhaoui Bahloul pour son rôle dans le film «El Ikhtiyar El Akhar» (L’autre choix) de la direction des œuvres universitaires de Tébessa. L’université de Sétif a obtenu le prix du meilleur scénario pour le film «Jinayate 51» et l’université Badji Mokhtar d’Annaba celui de la meilleure mise en scène pour le film «Facture». La cité universitaire Mouley Tahar de l’université de Saïda s’est vue attribuer, pour sa part, le prix du jury pour son film «Ikram».

