Onze œuvres ont été sélectionnées pour prendre part à la première édition du Festival international du monodrame féminin, qui se déroulera du 1er au 5 février prochain à El-Oued, a annoncé, hier, le commissaire du festival, Ahmed Nabil Messai

Ces œuvres ont été sélectionnées parmi 41 œuvres théâtrales de neuf pays (Palestine, Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et le pays hôte l’Algérie), réceptionnées par la commission de lecture et de sélection, a précisé à l’APS Ahmed Nabil Messai, également président de l’association Settar de création théâtrale. La sélection s’est opérée sur la base de trois critères techniques, à savoir la profondeur du contenu du texte, l’interprétation sur scène du comédien et la mise en scène théâtrale adaptée au texte. Cette première édition du Festival international du monodrame féminin, qu’abrite la maison de la culture Mohamed-Lamine Lamoudi, est dédiée à la regrettée comédienne Sonia. L’Algérie participe avec « Aoudjaâ El-Samt » du théâtre Bouderga (El-Bayadh) et « Ahat El-Djazaïr » de la coopérative culturelle Anis. La Tunisie est présente avec aussi deux œuvres « Radjelouna » de l’association théâtrale En-Nahr et « Data Youm » de l’association théâtrale EnNedjm, tandis que la Libye présente un monodrame intitulé « Hikaya Traboulsia ». Avec une œuvre chacun, la Palestine est représentée avec l’œuvre « El-Medjnouna », la Syrie avec « Nedima », l’Irak avec « Enyab », le Maroc avec « Achikatou El-Maout », l’Egypte avec « Ana Carmen » et l’Espagne avec « Kadiyet Foustane ».

Film amazigh

Le délai de participation prolongé jusqu’au 30 janvier

Le délai de dépôt des œuvres pour le concours officiel de la 18e édition du Festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA), qui se tiendra vers la fin du premier trimestre 2020 à Tizi Ouzou, a été prolongé jusqu’au 30 janvier en cours, a annoncé jeudi le commissariat du Festival. Ouverte le 27 novembre dernier, cette opération de dépôt de films devant concourir pour l’Olivier d’or, devait initialement être clôturée le 12 janvier en cours. Toutefois, et afin de « répondre à la demande des différents réalisateurs souhaitant participer à cette 18e édition du Festival », le commissariat du FCNAFA a décidé de prolonger le délai de dépôt jusqu’au 30 janvier 2020. La participation à cette compétition cinématographique est ouverte au siège du commissariat du Festival, à la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Sont concernés les productions, longs et courts métrages, les documentaires et les films d’animation réalisés dans toutes les variantes amazighes (kabyle, chaoui, mozabite, targui…). Le réalisateur doit être de nationalité algérienne et la production du film ne doit pas avoir dépassé 4 ans à la date du Festival et ne doit pas avoir concouru déjà dans une précédente édition du FCNAFA, selon le règlement intérieur du Festival.