La 2e édition du Festival international cinématographique d’Imedghassen (Batna) a été reportée au 10 mai prochain en raison de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, selon les organisateurs. En raison de la «pandémie de Covid19 qui a affecté le monde entier et entrainé des perturbations dans de nombreux pays dont l’Algérie notamment la fermeture de certains aéroports, il est impossible pour les hôtes étrangers de venir en Algérie et participer à cette édition», indique un communiqué du commissariat du festival. Les hôtes, algériens et étrangers, ont confirmé «leur présence en mai, après le mois de Ramadan», a précisé la même source. Cette édition a été également reportée, selon le communiqué, pour des raisons financières. Quelque 29 films de 25 pays seront en lice au concours international du meilleur court-métrage dans le cadre de la 2e édition du Festival international cinématographique d’Imedghassen qui se déroulera du 1 au 5 mars prochain, selon les organisateurs. Organisé par l’association culturelle Lemssa, le festival d’Imedghassen tend à «contribuer à la relance de l’industrie cinématographique en Algérie» et à «promouvoir le patrimoine touristique» de la wilaya de Batna. Pour rappel, le film germano-palestinien «Maradona’s legs» du réalisateur Firas Khoury a décroché le prix du meilleur court métrage lors de la 1e édition du festival organisée en 2021.

