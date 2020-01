Deux pièces théâtrales ainsi que plusieurs personnalités du quatrième art prendront part à la douzième édition du Festival du théâtre arabe, qui a ouvert ses portes, hier, dans la capitale jordanienne, Amman. Organisée par l’Instance du théâtre arabe, cette initiative, qui se tient chaque année dans un pays arabe différent, s’étalera jusqu’au 16 janvier prochain.

A cet effet, la pièce «GPS», produite par le Théâtre national algérien (TNA), et mise en scène par Mohamed Charchal, représentera l’Algérie au grand Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, pour la meilleure œuvre.

Elle sera en compétition aux côtés de huit autres pièces, dont «En’Nems» (Maroc), «Samae Baydae» (Ciel blanc) (Tunisie), ou encore, «Bahr wa Rimel» (Mer et sables) (Jordanie).

Quant à «Rahine», de Chawki Bouzid, produite par le Théâtre régional de Batna, participera dans la catégorie, hors compétition, «El Massar El Awel» (premier parcours). Par ailleurs, les dramaturges algériens Djamel Guermi et Halim Zedame participent à des débats critiques pour des représentations théâtrales participant à cet événement théâtral arabe.

De son côté, Djamel Guermi a été chargé de commenter et de critiquer la pièce «la salle d’attente», écrite et mise en scène par Ayoub Abou Nasr du Maroc, en lice pour le grand prix. Pour sa part, le metteur en scène Halim Zedame critiquera la pièce «E-Nem’s» écrite et mise en scène par Amine Nassour du Maroc. Il est à noter que les organisateurs ont déjà envoyé les copies des œuvres aux critiques participants, afin de leur faciliter la préparation de leurs interventions.

Sachant que ces dernières se feront après chaque représentation.

Parmi les invités algériens de cette édition 2020, on compte Mohammed Yahyaoui, directeur du Théâtre national Mahieddine-Bechtarzi, qui est le producteur du spectacle théâtral «GPS» du metteur en scène Mohamed Charchal, ainsi que le directeur du Théâtre régional de Batna, Mohamed Nouari, le scénographe Hamza Djaballah, le chercheur et critique de théâtre Habib Boukhalifa, et Kenzah Mebaraki, en plus du chercheur en théâtre et professeur à l’université de Mostaganem, Kheira Bouatou.

