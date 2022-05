Le long métrage de fiction «Soula» du réalisateur algérien Salah Issaad a été primé au Festival du film arabe de Malmo en Suède (4-9 mai), a annoncé l’équipe du film. En compétition pour le «Prix du meilleur long métrage», aux côtés de 11 autres œuvres de plusieurs pays arabes, «Soula» raconte en 93 mn l’histoire dramatique d’une jeune mère chassée de sa maison familiale, avec son enfant en bas âge, et rejetée par ses parents. Les rôles principaux de ce long métrage ont été campés par Soula Bahri, Idir Benaibouche et Franck Yvrai. Le scénario du film écrit par le réalisateur Salah Issaad et Soula Bahri, est inspiré de l’histoire personnelle de l’actrice. «Soula» a été projeté en avant-première mondiale au festival international du film de la Mer Rouge à Djeddah en Arabie Saoudite en 2021. Le film a été projeté à Alger en mars dernier et a participé récemment au Festival international du film de femmes de Beyrouth (Liban) où il a été primé. Une cinquantaine de films, dont 31 longs métrages et 25 courts métrages, ont concouru à cette édition qui a mis également en lice le court métrage «Tchebtchaq marikane» de Amel Blidi, aux côtés de 24 autres œuvres de plusieurs pays dont la Palestine, le Liban et l’Egypte. Organisé depuis 2011, le Festival du film arabe de Malmo vise à établir des passerelles entre la culture arabe et les cultures occidentales à travers le cinéma.

(source AFP)

