Porté à l’écran par le réalisateur et scénariste Cédric Gimenez, le film « Bac Nord »est tiré d’une histoire vraie typiquement marseillaise qui s’est déroulée dans ce côté Nord de la ville où sévit le trafic de drogue avec une délinquance omniprésente et un taux de criminalité le plus élevé de France.

Dans ce film, l’on retrouve le trio GillesLellouche, François Civil,KarimLeklou,avec Adèle Exarchopoulos etKenza Fortas pour incarner cette histoire vraie. Celle de la BAC Nord de Marseille qui en 2012 a vu 18 de ses policiers accusés de trafic de stupéfiantset rackets etse retrouver déférés au tribunal Correctionnel de Marseille.

Un film d’une grandeauthenticité avec des images rarement filmées, tout près du sujet et des hommesà l’image du scandale qui a fait le buzzet dont la presse en a fait un grand écho.

Avec « Bonne Mère » de Hafsia Herzi, « Bac Nord « et« Stillwater », ce sont 3 films marseillais à Cannes qui vont être vus et remarqués par le public et la critique. Swillwater, qui avec Abigail Breslin, Camille Cotton etMatt Damon en hérosà Marseille tente à tous prix dans ce film, de retrouver sa fille emprisonnée aux Baumettes pour un meurtre qu’elle nie. Une enquête judiciaire à suivre absolument.

Ce film présenté également en hors compétition au festival de Cannes, est sorti en décembre 2020. Il est réalisé par Tom McCartty.

Trois grands et bons films à la sauce Marseille dont la Ville de Marseille peut se réjouir de les voir présents au festival de Cannes de cette 74 e édition de 2021.

Jacky NAIDJA

Avec Inès Iliana