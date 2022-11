La Télévision algérienne a décroché deux prix lors de la 22e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui a pris fin samedi à Ryadh (Arabie Saoudite), sous le slogan «Media in a Shaping World».

Lors de ce festival organisé par l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), l’Entreprise publique de télévision (EPTV) a remporté un prix honorifique pour ses efforts dans la promotion du travail médiatique et un second prix dans la catégorie des films et programmes traitant de la question palestinienne, attribué au documentaire intitulé «Mihnat El Maout» (le métier de la mort) réalisé par le correspondant de la Télévision algérienne en Palestine, Wissam Abou Zeid.

Le film «raconte des histoires vécues par des journalistes palestiniens durant l’agression sioniste contre Ghaza, ainsi qu’en Cisjordanie et à Al Qods occupées, où ils ont été la cible des balles de l’occupation, et met la lumière sur l’assassinat de la journaliste Shereen Abu Aqleh par les forces de l’occupation sioniste», a déclaré à la presse le journaliste Wissam Abou Zeid.

