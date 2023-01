ATM Mobilis, opérateur présent et activant sur les cinquante-huit Wilayas du pays, a accompagné l’Union nationale des agriculteurs algériens de la Wilaya de Bordj Badji Mokhtar dans l’organisation des festivités de la 25ème édition du « Festival annuel de la Fête du Chameau », placée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette manifestation culturelle, très attendue par les adeptes de ce noble quadrupède, s’est déroulée du 12 au 14 janvier 2023, sous le slogan « Chameaux, patrimoine et économie » et inscrite dans le cadre de la promotion et le développement de la filière cameline et de son exploitation dans le développement économique et touristique dans les régions du Grand Sud algérien.

Trois jours durant, un programme riche et attractif a été tracé, avec plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives, reflétant la culture, la civilisation et l’authenticité des habitants des régions du sud, à l’instar de la mythique course de « méharis », un spectacle grandiose qui met aux prises les meilleurs représentants de chaque tribu.

ATM Mobilis, conscient de l’importance de sauvegarder la richesse culturelle national à dimension universelle, confirme ses valeurs de citoyenneté et réitère son soutien à la valorisation de la filière cameline et la préservation du patrimoine national matériel et immatériel.

