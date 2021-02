L’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) d’Annaba a confirmé 65 jeunes dans leurs postes de travail dans différentes filières de production, a-t-on appris lundi du directeur général de l’entreprise, Lamri Bouyoucef.

45% des travailleurs intégrés représentent la catégorie des jeunes apprentis ayant poursuivi la période d’apprentissage, d’une durée de 2ans, à l’entreprise dans des spécialités en rapport avec l’opération productive, dont le soudage, le montage, l’électricité et autres métiers de production, a déclaré le responsable à l’APS. Dans le cadre de la politique de l’emploi adoptée par l’entreprise, il a été procédé à l’intégration de 20 travailleurs parmi les détenteurs de contrats à durée déterminée (CDD) dans des postes permanents en rapport avec l’ingénierie, le design et autres spécialités technologiques pour la modernisation de la gestion et du management de la société Ferrovial, a-t-il expliqué. L’entreprise Ferrovial a proposé, dès le début de l’année 2021, un total de 25 postes d’emploi pour des ingénieurs de différentes filières et spécialités, a ajouté M. Bouyoucef, précisant que l’entreprise oeuvre dans le cadre de conventions de coopération avec l’Université Badji Mokhtar pour encourager la formation dans les spécialités technologiques à travers l’offre d’opportunités de stages pratiques dans ces domaines au profit des étudiants. Pour ce faire, une convention de coopération a été conclue pour relancer les programmes de recherches communs pour la formation d’étudiants dans les spécialités d’ingénierie d’acier, traitement des eaux, dessalement d’eau de mer et autres en rapport avec le domaine économique, a-t-on fait savoir. Dans le cadre de cette convention comprenant le développement de 10 projets de recherche, l’entreprise donnera la possibilité aux étudiants en master et doctorat de bénéficier de stages pratiques dans l’entreprise avec la possibilité de les intégrer après obtention de leurs diplômes. L’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires d’Annaba emploie actuellement 570 travailleurs, alors que le nombre des employés dans cette société ne dépassait pas les 230 employés en 2017. Ferrovial a pu réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 1,3 milliard DA, soit augmentation de 20% par rapport à l’année précédente 2019, ce qui reflète l’efficacité des mesures organisationnelles ayant permis la poursuite de l’activité productive et atténuer les répercussions

de lacCovid-19, a-t-on

rappelé. (APS)

