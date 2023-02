Par Sihem Bounabi

Le PDG des laboratoire Salem, Khaled Salem, a vivement réagi au lendemain de l’annonce du ministère de l’Industrie pharmaceutique de la fermeture temporaire de ses laboratoires pour «non-respect des règles de bonnes pratiques de fabrication constatées par les services du ministère de l’Industrie pharmaceutique».

Le PDG des laboratoires Salem a précisé dans un entretien accordé au site électronique Sawt Sétif que «jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune instruction ou décision des services du ministère de l’Industrie pharmaceutique et nous avons été surpris d’apprendre cette décision au même titre que le grand public sur les réseaux sociaux à travers la page officielle du ministère»

Khaled Salem s’est également indigné de la campagne de «dénigrement» et de «diffamation» sur les réseaux sociaux et de certains médias après la publication de cette décision. Khaled Salem confie à ce sujet également qu’«il a été surpris par la publication de photos de la destruction des matériaux périmés sur Facebook comme si nous étions des criminels tuant des gens malgré ce que nous avons donné à cette patrie au moment de la pandémie du Covid et bien avant». Révolté par de telles images, il s’insurge en martelant que «nous ne sommes ni des criminels ni des meurtriers» insistant sur le fait que nous attendant la réhabilitation de l’image de l’entreprise après avoir informée l’opinion publique de toute la vérité sur cette affaire».

Il clarifie les choses en confiant que cette affaire a débuté par une lettre anonyme dont nous avons reçu une copie. Suite à cette lettre, des agents de la direction de commerce de Sétif se sont présentés, le 5 janvier derniers au moment de l’inventaire général annuel au niveau de l’usine à la recherche de ces produits. Effectivement, dire-t-il, il y avait des produits périmés à la date du 19 décembre 2022. Le PDG des laboratoires Salem tient à expliquer que «chaque année, les matériaux périmés sont stockés dans l’entrepôt de l’entreprise, et ces matériaux après avoir été inventoriés à la fin de l’année suivent des procédures spéciales pour les détruire». Ainsi, après la fin de l’inventaire et l’achèvement des rapports annuels, le laboratoire informe les autorités fiscales et les services du ministère de l’Industrie afin d’obtenir l’autorisation de les détruire. Khaled Salem souligne que tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde ont des produits périmés dans leurs entrepôts au moment de l’inventaire, mais que jamais dans le monde entier une usine a dû fermer en attendant que les produits périmés soient détruits. Il précise que «nous avons une plateforme numérique pour gérer tous les stocks et le système avec lequel nous travaillons en usine est très pointue et a prouvé son efficacité»

Le PDG des laboratoires Salem explique que «nous avons plus de 200 matières premières et l’entrepôt dispose de 5000 palettes de plaques de chargement ce qui fait que les agents commerciaux sont soumis à une forte pression durant la période d’inventaire annuelle», a-t-il estimé en guise de justification, précisant que des employés qualifiés du ministère de l’Industrie ont visité l’usine avec des agents du ministère du Commerce et qu’ils «n’ont pas du tout trouver de preuves que ces matériaux étaient utilisés dans la production de médicaments».

Il défend l’intégrité morale et éthique des laboratoires Salem en affirmant que «les normes selon lesquelles nous travaillons sont mondiales et notre production des produits pharmaceutique est réalisée de manière très pointue où il n’y a pas de place pour l’erreur». «Nous sommes la seule entreprise en Algérie à avoir reçu un certificat d’ouverture de l’agence pharmaceutique de France en 2013, et nous exploitons des usines même en France», a-t-il tenu à ajouter.

Il souligne également que «l’usine emploie environ 500 employés et existe depuis 25 ans fondé par mon père, un pharmacien depuis 1972, et je suis médecin spécialiste et connu de tous les hommes du secteur, médecins, pharmaciens et autres», s’est-il défendu. «Mon message à l’opinion publique est que cette entreprise opère depuis 25 ans en Algérie, et les médicaments que nous produisons sont à des prix très compétitifs, avec une efficacité prouvée. L’entreprise a fait un travail formidable au moment de la pandémie du Covid ; tout le monde peut en témoigner et les archives le prouvent», a-t-il souligné.

Concernant la conformité des médicaments aux normes de sécurité sanitaire, il souligne que «nos médicaments mis sur le marché sont surveillés par 50 personnes avant d’être mis à la disposition du consommateur», ajoutant qu’il est «impossible que 50 personnes de l’entreprise et les personnes de l’Agence nationale des produits pharmaceutique soient impliqués dans la signature et la mise sur le marché du médicament sans supervision.»

Khaled Salem conclut sa défense des laboratoires Salem en affirmant qu’«aujourd’hui, je dis que je ne suis ni un criminel ni un voleur et personne n’a le droit de nous diffamer, nous n’avons rien à cacher et nos portes sont ouvertes à tous les comités d’enquête qualifiés.» n

