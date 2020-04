Le marché quotidien de légumes et de fruits de la commune de Réghaia (Alger) sera fermé dès vendredi et transféré provisoirement vers la gare routière Bouraada Aissa, et ce dans le cadre des mesures préventives prises à l’effet de lutter contre le coronavirus, a indiqué l’APS, qui reprend un communiqué des services de la Daira de Rouiba, . « Compte tenu de la forte affluence des citoyens sur les marchés quotidiens dans les communes de cette circonscription administrative, et du non-respect de la distanciation sociale et dans le souci de préserver la santé des citoyens contre l’expansion du coronavirus, il a été décidé de fermer le marché quotidien de légumes et de fruits de la ville de Réghaia et de le délocaliser provisoirement vers la gare routière Bouraada Aissa, en fixant les horaires d’ouverture de 7h00 jusqu’à 13h00« , a précisé la même source.

