Le pont métallique reliant les communes de Gué de Constantine à Baraki sera fermé à la circulation routière pour des travaux de réparation à partir de mardi prochain, indique samedi un communiqué de la wilaya d’Alger, précisant que la circulation dans les deux sens sera déviée vers d’autres axes routiers. Cette mesure intervient en application de l’arrêté de du wali d’Alger portant fermeture du pont métallique situé à la commune de Gué de Constantine sur le CW14 reliant Gué de Constantine à Baraki pour travaux de réparation du pont métallique, note la même source. A cet effet, la direction des travaux publics informe l’ensemble des usagers de cet axe routier qu’il sera fermé à la circulation routière à partir du mardi 23/03/2021 pour une durée de 21 jours. La circulation sera déviée pour les deux sens de la circulation, Baba Ali-Baraki vers Gué de Constantine et Gué de Constantine vers Baraki par les axes routiers RN38 -radiale Oued Ouchayah-échangeur rocade sud-Baraki et CW14 et Baba Ali-Baraki-CW14, ajoute le communiqué. La wilaya d’Alger demande aux usagers de la route de « ne pas s’aventurer pour l’utilisation de cet axe routier et de respecter les panneaux de la signalisation directionnelle et d’interdiction ».

Articles similaires