C’est le retour du «Fergie Time». Mardi, tout laissait à croire que Manchester United et Wolverhampthon allaient se quitter sur un score nul et vierge sur la pelouse d’Old Trafford. Que nenni. Sir Marcus Rashford, lancé dans le dos dans la défense, en a décidé autrement, en crucifiant les Wolves sur une frappe détournée à la 94e minute.



DÉFENSIVEMENT, S’INSPIRER DE WOLVERHAMPTON

Cette victoire arrachée dans les dernières secondes de la rencontre va faire du bien dans les têtes des joueurs de Soljskaer. Parce qu’elle prouve que même dans des rencontres fermées où il est difficile de trouver des solutions, les qualités individuelles des Mancuniens peuvent faire la différence. Et la force de caractère démontrée par les Red Devils mardi soir est de bon augure pour la suite. Sur le plan comptable, cette victoire est une très bonne opération. Manchester United recolle à deux points de son grand rival Liverpool, qui a un match en moins. De quoi rêver pour la suite ? Et pourquoi pas. «Il n’y a pas de course au titre après 15 matchs, mais vous pouvez perdre la possibilité d’être dans la course. Jouons 15 autres matchs et à 30 nous pourrons alors commencer à parler de course au titre», a lancé Solskjaer après la victoire des siens. Cette rencontre face à Wolverhampton donne des signes encourageants pour la deuxième partie de saison. Mais aussi des pistes d’amélioration.

Défensivement, les Red Devils ont été très solides et ont pu compter sur un excellent David De Gea. Pour prétendre aux premières places en championnat, le portier espagnol et sa défense ont tout intérêt à réitérer ce genre de prestations. Aujourd’hui, Manchester United a la 13e défense de Premier League avec 23 buts encaissés. Ce qui est beaucoup trop au vu des ambitions mancuniennes.



ESPÉRER UN MEILLEUR POGBA

Pour rester le plus longtemps possible dans le trio de tête du championnat, il faudra aussi compter sur un meilleur Paul Pogba. Mardi soir, comme depuis quelques semaines, le milieu de terrain français n’a pas été à son meilleur niveau. Loin de là. Ses envies d’ailleurs ont peut-être des répercussions sur ses prestations, sans doute même. Mais s’il est bel et bien «impliqué à 1000 % avec Manchester United», comme il l’avait affirmé dans un message publié sur Instagram, «La Pioche» va devoir élever son niveau de jeu. Parce qu’avec un Pogba au top de sa forme, Manchester United aura de quoi faire trembler ses concurrents.

Eliminé de la Ligue des champions et reversé en Europa League, Manchester United peut (doit ?) faire de la Premier League son objectif principal. Bien placé dans le classement après 16 journées, les Red Devils ont les ingrédients pour faire une saison à la hauteur de ce que représente le club. Les Mancuniens auront sans doute à cœur de titiller leurs rivaux éternels dans la course au titre. La seconde partie de saison peut s’annoncer bouillante Outre-Manche…

